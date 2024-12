37 maanden voor Algerijn die ‘diefstallentsunami’ veroorzaakte

Een 29-jarige Algerijn is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor een reeks diefstallen in Knokke-Heist.

In de nacht van 25 op 26 september 2023 veroorzaakte Ahmed C. een ‘diefstallenstunami’ in Knokke-Heist. Uit vier geparkeerde wagens maakte de man onder meer een laptop, portefeuille, een tankkaart en boorddocumenten buit. Met twee wagens ging hij zelfs een eindje joyriden. De politie vond de Ford Focus en de Audi A3 flink beschadigd terug. C. stal ook nog een fiets en deed aankopen met een gestolen bankkaart.

Daags na de feiten stapte C. in het station Brussel-Noord van de trein met de gestolen fiets en een laptoptas. De politie vond dat verdacht, aangezien C. gekend staat als gauwdief. De man werd opgepakt, maar ontkende aanvankelijk elke betrokkenheid bij de diefstallen. Later gaf hij die toch toe. “Ik was onder invloed van alcohol en drugs”, klonk het. “Het was mijn droom om met een auto te rijden.” C. liep in 2020 al achttien maanden cel op voor diefstallen. Ook in Frankrijk en Zwitserland is hij gekend bij het gerecht. Hij tekende beroep aan om strafvermindering te verkrijgen, maar het hof zag daartoe geen enkele reden en bevestigde de 37 maanden cel. (OSM)