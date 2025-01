18 maanden cel voor voertuiginbraken in Oostende

De Brugse strafrechter heeft twee jonge Algerijnen tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks voertuiginbraken in Oostende. De beklaagden konden dankzij bloedsporen aan de feiten worden gelinkt.

De lokale politie van Oostende pakte op 3 mei 2024 een mogelijke dealer op aan het Prinses Stefanieplein. Younes B. (24) had inderdaad cannabis en cocaïne op zak – een dossier dat intussen werd geseponeerd. De verwondingen aan zijn rechterhand wekten echter argwaan bij de politie. In de nacht van 2 op 3 mei werden in dezelfde buurt namelijk meerdere voertuiginbraken gepleegd.

Dankzij camerabeelden konden Younes B. en Aymen B. (19) aan de feiten worden gelinkt. Die eerste werd herkend aan zijn rode jas, terwijl die laatste een gestolen laptoptas droeg. Bij zes van de acht inbraken werd het raam van een voertuig ingeslagen. Op die manier maakten de Algerijnen geld, elektronica en koeken buit, maar lieten ze ook bloedsporen en dus DNA achter.

Tijdens zijn verhoor ontkende Younes B. elke betrokkenheid bij de feiten. Volgens het openbaar ministerie waren de beklaagden die nacht echter wel degelijk samen op pad om te stelen. In die omstandigheden vorderde het OM voor beide Algerijnen 18 maanden effectieve celstraf.

De verdediging vroeg om Younes B. vrij te spreken. Hij houdt vol dat hij enkel een taxi binnendrong om even te rusten. Naar eigen zeggen herinnert hij zich weinig van die nacht omdat hij veel drugs en medicatie had gebruikt. “Maar ik heb er niets mee te maken”, herhaalde hij in zijn laatste woord. Aymen B. kon nooit worden ingerekend en liet verstek gaan op zijn proces.

De rechter veroordeelde beide beklaagden uiteindelijk tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf. Aan de burgerlijke partij moeten ze ruim 3.300 euro schadevergoeding betalen. Voor illegaal verblijf kreeg Younes B. ook nog een boete van 800 euro opgelegd.