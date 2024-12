Delphine van Baby’phine in Roeselare werd opgelicht en wil collega’s waarschuwen waakzaam te zijn

Delphine Platteeuw van babywinkel Baby’phine in de Delaerestraat werd het slachtoffer van oplichters wat haar 690 euro aan babykledij kost. “Ik ben er met mijn ogen open in gelopen en wil nu collega-handelaars waarschuwen.”

Op 30 november in volle Sinterklaasdrukte kreeg Delphine Platteeuw van de baby- en kinderkledingwinkel Baby’phine klanten over de vloer. “Doodgewone klanten die ik zonder achterdocht heb bediend”, vertelt Delphine. “Het ging om een oudere moeder en haar dochter. Die laatste was op zoek naar een cadeautje voor haar zwangere zus. De conversatie verliep in het Engels want ze vertelden dat ze uit Ierland kwamen maar nu in Tremelo woonden.”

“Het was een babbelaar die mij met haar verhaal volledig op mijn gemak heeft gesteld. Ze kocht voor enkele honderden euro’s babyspullen maar bij de afrekening werkte de bankkaart niet. Dat gebeurt wel vaker en dan zoeken we een oplossing die voor mij en voor de klant werkt. Meestal is dat een overschrijving. Dat hebben we dan zo geregeld. Op haar telefoon zag ik haar bankapp, kon ik de volledige transactie volgen en ook zien dat het van haar rekening was gegaan. Daar let ik altijd heel nauwkeurig op.”

“Na die betaling en bij het buitengaan zag ze nog enkele stukken die ze graag zag en ook die heeft ze gekocht op dezelfde manier dus weer via overschrijving en dat voor een totaalbedrag van 690 euro.”

Overschrijving

“Het geld stond niet meteen op mijn rekening wat normaal is als het over buitenlandse banktransacties gaat. Dus had ik enkele dagen geduld maar algauw kreeg ik argwaan. Ik had haar gegevens dus stuurde ik een berichtje waarop geen antwoord kwam. Het was snel duidelijk dat ben opgelicht. Ik ben er met open ogen ingetrapt. Ik begrijp nog altijd niet hoe ik zo goedgelovig kon zijn.”

“Ondertussen deed ik wat navraag en blijkt dat je een overschrijving binnen een bepaalde korte periode opnieuw kunt annuleren. Dat is dus gebeurd. Ondertussen kreeg ik bij contact steeds het bericht dat het telefoonnummer buiten gebruik is. Dat moet dus een prepaidkaart geweest zijn.”

“Naar mijn geld kan ik fluiten maar ik wil wel mijn collega’s waarschuwen. Aanvaard geen overschrijvingen meer al zeker niet van buitenlandse banken. Ik ga nu een klacht indienen tegen onbekenden. Misschien kan de politie iets aanvangen met onze camerabeelden. Er hangen twee beveiligingscamera’s in mijn winkel en de buren hebben er op hun buitengevels”, aldus nog Delphine Platteeuw. (Bart Crabbe)