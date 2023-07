Brandweer haalt gedumpte afvalcontainers uit water aan jachthaven Nieuwpoort

De brandweer van Nieuwpoort werd dinsdag tegen de middag opgeroepen voor een geval van milieuvervuiling aan de jachthaven. In het water bleken twee vuilniscontainers te dobberen.

Een passant merkte de vuilniscontainers rond 10.30 uur op toen ze net naar de kant van het water dreven. In het water van de Koninklijke YachtClub Nieuwpoort dreven twee grote blauwe afvalcontainers in het water. De brandweer ging ter plaatse.

“Blijkbaar ging het om containers die al van zondagavond in het water dreven”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “Vermoedelijk werden ze toen in het water gedumpt door een geval van vandalisme. Toen wij ter plaatse waren bleken de containers leeg. Het is onduidelijk of er afval in zat toen ze gedumpt werden en dat zo in het water is terecht gekomen.”

“We konden in elk geval niets meer vinden. Als er al afval in zat is dat door de getijden wellicht al weg gestroomd richting zee. Met de lier van onze vrachtwagen konden we de containers uit het water halen.” Ook de Scheepvaartpolitie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. (Jelle Houwen)