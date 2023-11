Vrouw krijgt nieuw proces voor dubbele brandstichting in Torhout: zaak moet door drie rechters worden beoordeeld

Een 27-jarige vrouw uit Kortemark, die twee jaar cel riskeert voor dubbele brandstichting bij haar ex, krijgt een nieuwe proces. De zaak werd verkeerdelijk gedagvaard voor een kamer met één rechter, terwijl het dossier eigenlijk door drie rechters beoordeeld moet worden.

Op 2 september vorig jaar stak A.L. in de Torhoutse Vanhullestraat de pvc-omlijsting van een raam in brand. De buren kwamen de vlammen doven en de schade bleef beperkt. Na haar arrestatie bekende A.L. dat ze een week eerder ook de brievenbus van haar ex-vriend in brand had gestoken. Ze had er toen in een bericht mee gedreigd het slachtoffer te vermoorden.

A.L. belandde een tijdje in de cel maar kwam uiteindelijk vrij onder voorwaarden. Ze herviel evenwel in haar druggebruik en pleegde nieuwe feiten. De procureur vroeg twee jaar cel, eventueel deels voorwaardelijk. De verdediging stuurde aan op een straf met probatie-uitstel. “De feiten waren het gevolg van een toxische relatie”, pleitte meester Jelle Dejaegher. “Het was niet de bedoeling dat er slachtoffers vielen.”

Normaliter had de rechter dinsdag een vonnis moeten vellen, maar dat gebeurde niet. Tijdens haar beraad stelde ze immers vast dat een brandstichting bij nacht altijd door drie rechters moet worden beoordeeld. Wanneer de zaak opnieuw gepleit zal worden is nog niet beslist. (AFr)