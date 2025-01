Vermoeden van brandstichting in appartement waar brand ontstond: “Onderzoek loopt”

In de nacht van zondag op maandag brak er omstreeks 2 uur brand uit op een appartement in de Brugstraat in Wevelgem. Er was brand ontstaan in de woonkamer van een flat op de derde verdieping. Er is een vermoeden van brandstichting.

De bewoners van een appartementsgebouw in de Brugstraat in Wevelgem moeten zich een hoedje hebben geschrokken de nacht van zondag op maandag. Midden in de nacht, omstreeks twee uur, brak er brand uit op een appartement op de derde verdieping. De bewoner probeerde naar eigen zeggen nog te blussen. “Ik ben naar buiten gelopen om de brandblusser te nemen. Ik probeerde nog te blussen, ook met water, maar veel kon ik niet meer doen. Ik sloeg daarop de deur dicht en ben bij alle buren gaan kloppen om hen te waarschuwen dat ze naar buiten moesten lopen”, klonk het.

“Uit het niets”

Hoe het vuur was ontstaan? De bewoner had er zijn versie over. “Ik was thuisgekomen van mijn werk en rookte nog een sigaretje. Toen opeens uit het niets ontstond er een grote steekvlam. Ik weet niet vanwaar het kwam, maar de zetel stond wel in brand. Ik was op slag helemaal wakker”, klonk het.

De brandweer zette de grote middelen in. De hulpdiensten zetten de Brugstraat en een deeltje van de Grote Markt af. De brandweermannen blusten het brandje en konden de brand beperken tot de woonkamer. “Er is wat rookschade, maar niets dat een vlijtige poetsvrouw niet kan oplossen. Tot dan is het appartement wel onbewoonbaar”, aldus brandweerofficier Dirk Vens.

Tijdens de bluswerken is wel een brandweerman gewond geraakt. Bij het lopen op de trappen blesseerde hij zich aan de voet. Hij moest worden afgevoerd met de ziekenwagen. De bewoners van het flatgebouw werden allemaal geëvacueerd. Ze konden tijdens de bluswerken schuilen in het bankfiliaal om de hoek. Na inspectie van alle appartementen konden ze na een uur weer naar huis.

Onderzoek

Opvallend: terwijl de flatbewoners schuilden, werd de bewoner door drie agenten van de politiezone naar de dienstwagen geleid en naar het commissariaat. “Er is misschien sprake van brandstichting en daarover wordt hij verhoord”, aldus korpschef Didier Vandecasteele. “Veel meer kan er niet gezegd worden, want het onderzoek loopt nog.”

De brandweerofficier wilde zich daarom niet uitspreken over de oorzaak van de brand. Er werd ook een brandanalist ter plaatse geroepen om alles tot in de details uit te pluizen. (JDr)