Verdachte autobrand in de Kleine Lindestraat in Zwevegem

Deze morgen werd een auto in brand gestoken in Zwevegem. De brandweer werd even voor 6.30 uur woensdagmorgen gealarmeerd voor een autobrand in de Kleine Lindestraat in Zwevegem.

De kleine Lindestraat is een doodlopende zijstraat van de Lindelaan. Bij aankomst troffen ze een geparkeerd voertuig aan die in lichterlaaie stond. Het voertuig had een Franse nummerplaat. Niemand in de buurt wist van wie de wagen was.

Een buurtbewoner controleerde de beelden van zijn veiligheidscamera en merkte dat het voertuig zich had geparkeerd tussen twee andere wagens en dat de inzittenden een tijdje rustig bleven zitten.

Steekvlam

Na enkele minuten verlieten de inzittenden het voertuig en kort daarna is er op de beelden een grote steekvlam te zien. Het voertuig brandde uit en de twee wagens die ernaast stonden, liepen eveneens schade op.

Het parket werd ingelicht en onderzoekt de zaak verder.