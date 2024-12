Sigaretje roken op mobiel toilet levert dronkenlap jaar cel op voor brandstichting

Een 21-jarige Pool heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek een jaar cel gekregen, waarvan zes maanden effectief, voor opzettelijke brandstichting.

Op 27 september vlogen in Knokke een mobiel toilet en een vuilnisbak in brand. Dankzij camerabeelden van een getuige kon de politie Patrick W. (21) als verdachte identificeren. De Poolse jongeman werd op 10 oktober opgepakt in Leuven wegens openbare dronkenschap. Hij gaf toe dat hij twee weken eerder in Knokke was, maar door zijn alcoholgebruik kon hij zich naar eigen zeggen niet veel meer herinneren.

W. sloot niet uit dat hij op het toilet een sigaretje had gerookt. Naar eigen zeggen was het ook mogelijk dat hij met zijn sigaret een stukje papier in brand had gestoken. De twintiger kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechter hield rekening met zijn blanco strafblad. (AFr)