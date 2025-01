Garage helemaal vernield door brand: wellicht brandstichting in het spel

Een nachtelijke brand heeft zondagnacht een garage langs de Iepersestraat in Roeselare helemaal vernield. Volgens het parket gaat het vermoedelijk om brandstichting. “Daar kijken we niet van op”, aldus verschillende buurtbewoners die de voorbije twee jaar al geregeld overlast ondervonden.

In de nacht van zondag op maandag brak er omstreeks 1 uur een brand uit in één van de garages achter een appartementsgebouw langs de Iepersestraat in Roeselare. “Ik werd wakker door een alarmsignaal op mijn gsm. Sinds er hier wat overlast is hebben we een camera in onze garagebox. Op de beelden zag ik echter niets”, aldus een omwonende. De bewoonster kon echter de slaap niet vatten door het geluid dat ze buiten hoorde. Toen ze een kijkje ging nemen zag ze dat een van de garageboxen in lichterlaaie stond. “De brandweer was op dat ogenblik ook al aanwezig. Blijkbaar hadden ook andere buren het vuur opgemerkt.”

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere garages. De garage waar het vuur ontstond brandde wel helemaal uit. Ook een tussenmuur en een luifel vertonen sporen van de brand. “De brandweer en politie leverden goed werk. Gelukkig bleef de zware brand beperkt tot die ene garage”, aldus een andere buurtbewoner. De bewoners van de Iepersestraat, in het gedeelte tussen de Westlaan en de Meensesteenweg, kijken echter niet meer op van overlast in de buurt van de garages. “Sinds een tweetal jaar is het hier wel vaker onrustig. De politie moest hier in het verleden al vaak tussenkomen voor vechtpartijen in de buurt van de uitgebrande garagebox.”

Of er een link is tussen de vechtpartijen en de overlast en de brand van zondagnacht is voorlopig onduidelijk. Het parket stuurde wel maandag een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. “Voorlopig gaan we wel uit van opzettelijke brandstichting. Het onderzoek is evenwel nog lopende. Een spoor naar een mogelijke dader is er voorlopig niet”, luidt het bij het parket. Ondertussen hoopt de buurt dat de rust in de buurt van de garages terugkeert. “De burgemeester en de politie zijn op de hoogte van de overlast. Zij kwamen al meermaals ter plaatse, maar wellicht hebben zijn niet de instrumenten in handen om dit probleem op te lossen.”