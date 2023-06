Brandweer blust opnieuw brandje in oude smederij: wellicht weer brandstichting door spelende kinderen

De brandweer moest vrijdagmiddag opnieuw uitrukken naar het leegstaande huis van de oude smederij in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Daar werd een rookontwikkeling opgemerkt. Binnen lag een stapel oud papier te branden. Het gaat dus opnieuw over brandstichting, al de derde keer. “We vermoeden opnieuw dat het om kattenkwaad van spelende kinderen gaat”, zegt de politie.

Even na 16 uur passeerde toevallig een brandweerman aan de oude smederij in de Kaaskerkestraat in Diksmuide, vlak bij de IJzertoren. Er kwam rook uit de ramen van het leegstaande en verloederde gebouw. Er werd ook een brandgeur opgemerkt.

Veel hout

De brandweer kwam ter plaatse en had geen moeite om binnen te raken. Eenmaal binnen troffen ze een hoop papier of wat afval aan dat in brand stond. Alles werd snel geblust vooraleer het vuur over kon slaan.

Doordat het huis veel hout bevat, zou dat mogelijk geweest zijn. Naar de oorzaak moest niet lang gezocht worden. “Het huis staat al jaren leeg”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder.

“Maar we weten dat het al regelmatig bezocht werd door ofwel krakers ofwel andere indringers. Een stapel papier in een voorts leegstaand huis vliegt niet zomaar in brand. We denken dus opnieuw in de richting van spelende kinderen die hier kattenkwaad uithaalden.”

Derde keer

Het is immers de derde keer dat er brand werd gesticht in het huis. In 2021 was dat ook het geval en de eerste keer was op 8 december 2019. Toen werd een raam achteraan het huis ingeduwd waardoor de indringers binnen raakten. Ook toen stonden twee stapels oud papier in brand op de benedenverdieping en werd boven ook een brandende matras ontdekt.

Ook toen werd gedacht aan spelende kinderen die het vuur aanstaken. Het huis werd ook al betrokken door een kraker maar niets wijst er nog op dat het nog bewoond is omdat er geen voedselresten of kledij werden aangetroffen.

Oude smederij

Het betreffende huis is de oude woonst van de oude smederij die achter het huis ligt, met aanpalende schuren. Het pand staat al jaren leeg.

Een projectontwikkelaar heeft zijn zinnen gezet op de gronden om het huis af te breken en er een nieuwbouwappartement neer te poten maar dat stuit op protest. Er werd nog steeds geen bouwvergunning afgeleverd. (JH)