Brandstichting bij beschermde gemeenteschool, verdachte opgepakt: “Heel laffe daad, die zware gevolgen kan hebben”

Een bijgebouw achteraan de beschermde voormalige gemeenteschool van het landelijke dorp Pollinkhove brandde afgelopen weekend uit. De brand blijkt aangestoken. Er is een onderzoek gestart en een verdachte opgepakt.

Brandweer Westhoek werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een melding van brand langs de Pollinkhovestraat in Pollinkhove, een deelgemeente van Lo-Reninge. Bij aankomst van de brandweer sloegen vlammen uit een bijgebouw achteraan de beschermde oude gemeenteschool van Pollinkhove. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op een caravan en de andere gebouwen, die ingedeeld zijn als wooneenheden. Het bijgebouw zelf brandde volledig uit.

Kwaad opzet

Om kwaad opzet uit te sluiten, werd de site verzegeld en onderzocht door een branddeskundige, aangesteld door het parket van West-Vlaanderen. Tegen zondagavond kon politiezone Spoorkin bevestigen dat de brand was aangestoken. Er werd een onderzoek gestart en er is een verdachte opgepakt.

“Dit is beangstigend nieuws”, reageert Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge (Dynamisch). “Brandstichting is een heel laffe daad, die zware gevolgen kan hebben. Gelukkig is het bij materiële schade gebleven.”

Brand tijdens WO I

De statige gemeenteschool werd in de jaren 1860 ingeplant aan het einde van de landelijke dorpskom, als gevolg van de schoolwet van 1842 die gemeenten verplichtte een school te bouwen of te onderhouden met subsidies. De school brandde uit tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd in 1921 opnieuw in gebruik genomen. Bij de herstelling werden de typologie en neoclassicistische bepleistering gerespecteerd. In de jaren 1990 is het complex gerenoveerd en werd de achterliggende klassenvleugel omgevormd tot een aantal appartementen. De voormalige functie als gemeenteschool is aangegeven op de voorgevel door middel van arduinen casementen met opschrift.

Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed duidt het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer met de flankerende nutsgebouwen van de voormalige gemeenteschool sinds 2005 aan als beschermd monument, omwille van de “architectuurhistorische en socio-culturele waarde”.

Onderwijsgeschiedenis

“Het vormt een tastbare getuige van een belangrijke stap in de onderwijsgeschiedenis van België”, motiveert het agentschap op de inventaris. “Het woonhuis ontleent zijn statigheid aan de neoclassicistische bepleistering uitgewerkt met hoekpilasters en het centrale rondboogportaal.”