Aantal opgepakte transmigranten daalt jaar na jaar, 60 procent aangetroffen in of rond havens

De voorbije vier jaar zijn in West-Vlaanderen meer dan 46.000 mensen zonder papieren of transitmigranten opgepakt. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé. Wel zakt het aantal intercepties en opgepakte transmigranten jaar na jaar: in 2018 ging het nog om meer dan 15.000 personen, vorig jaar net geen 10.000.

Sinds 2018 zijn in West-Vlaanderen meer dan 46.000 transmigranten en mensen die illegaal in ons verblijven, opgepakt. Dat zegt Kurt Himpe, provincieraadslid voor N-VA, op basis van cijfers die hij kreeg van provinciegouverneur Carl Decaluwé. “De intercepties van mensen zonder papieren in onze provincie daalden van 8.134 in 2018 naar 5.836 vorig jaar”, aldus Kurt Himpe. “Het aantal opgepakte transitmigranten daalde in diezelfde periode van 7.078 naar 4.101 personen. De meeste acties – 60 procent van het totaal – vinden plaats in en rond de West-Vlaamse havens.”

“De dalende tendens is er, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken”, oppert Kurt Himpe. “De vraag is immers niet of, maar wel hoeveel mensen zonder papieren en transitmigranten onder de radar blijven en niet opgepakt worden.” Uit de cijfers van de gouverneur blijkt verder dat er tussen 2017 en november 2021 185 onderzoeken naar mensensmokkel en 183 naar mensenhandel zijn opgestart.

De voorbije vier jaar werden in dat kader 58 vonnissen uitgesproken, goed voor 120 veroordelingen. De 19 veroordeelden van de Essex-zaak waarbij tientallen Vietnamezen om het leven kwamen in een koelcontainer, zijn nog niet in de cijfers opgenomen. Pas vorige maand werden de betrokkenen tot effectieve gevangenisstraffen veroordeeld. Volgens de gouverneur tonen de cijfers duidelijk aan dat er in West-Vlaanderen grondig werk werd geleverd op vlak van mensensmokkel en mensenhandel.