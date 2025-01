83-jarige Ieperlinge doet aangifte tegen valse bankmedewerkers die haar rekening plunderen: “Werkwijze die we vaker zien”

Een 83-jarige vrouw uit Ieper heeft aangifte ingediend bij de lokale politie nadat ze voor 5.000 euro werd opgelicht door valse bankmedewerkers. Woordvoerder Glenn Verdru van lokale politie Arro Ieper zegt dat ze vaker moeten waarschuwen voor dergelijke praktijken. “We hebben hier al veel grotere bedragen zien passeren.”

De vrouw had na een restaurantbezoek in Brugge telefoon gekregen van een valse bankmedewerker die wist hoeveel en in welk restaurant ze betaald had. Uiteindelijk slaagt de oplichter erin haar te overtuigen om haar bankkaart met haar code mee te geven aan een handlanger die bij haar thuis langskwam. Daarmee konden ze ongeveer 5.000 euro van haar rekening buitmaken.

Proces-verbaal

De vrouw deed aangifte bij de lokale politiezone Arro Ieper. “Er is inderdaad een proces-verbaal opgesteld”, zegt woordvoerder Glenn Verdru. “De zaak is voorlopig nog in onderzoek. Het principe van oplichters via valse bankmedewerkers werken is wel iets dat we een aantal keer gezien hebben. Card Stop is ook zo’n klassieker. Dat is een beetje allemaal in dezelfde trant.”

Politie verwittigen

“We waarschuwen daarvoor ook veel via onze sociale media en dergelijke. Op 28 november nog hebben we iets gepost over oplichters die deze werkwijze hanteren om aan bankgegevens te geraken en dan bankrekeningen te plunderen. Iets dat we daarbij meegeven is om meteen de politie én de bank te verwittigen om meteen je rekeningen te bevriezen.”

Bank zal nooit pincode opvragen

5.000 euro is een smak geld, maar het kan erger. “We zien hier soms nog veel hogere bedragen passeren bij dit soort oplichtingen. Er mag daar gerust nog eens voor gewaarschuwd worden. Het is zeer verdacht dat de bank u opbelt en pincodes begint te vragen, zogezegd om uw rekeningen te beveiligen. De bank zal dat nooit doen, maar er zijn toch mensen die daar helaas het slachtoffer van worden en daarin meestappen. Helaas er nu opnieuw een slachtoffer.” (TOGH)