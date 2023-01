De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Ik sloeg het boek al vier dagen geleden dicht, maar nog houdt het me bezig. Ik las ‘Middernachtbibliotheek’ van de Britse schrijver Matt Haig en het overrompelde me.

Eerst even de korte inhoud. Hoofdpersonage Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in haar leven verkeerde keuzes heeft gemaakt en iedereen teleurstelt. Wanneer ze in de Middernachtbibliotheek terechtkomt, een plek tussen leven en dood, krijgt ze de kans om te zien op welke vele manieren haar leven anders had kunnen verlopen. Elk boek dat ze openslaat, neemt haar mee naar een ander leven: waarin ze Olympisch zwemkampioen is, wél bij haar ex is gebleven of haar droom om gletsjeronderzoeker te worden daadwerkelijk heeft waargemaakt.

Hoe zou mijn leven geweest zijn als ik zoals Nora andere keuzes had gemaakt?

Het deed mij nadenken over hoe mijn leven was geweest als ikzelf zoals Nora andere keuzes had gemaakt. Wat als mijn eerste liefde en ik er gezamenlijk geen punt achter gezet hadden maar samen bleven? Waarschijnlijk woonde ik dan in een mooi huis (hij was architect) en had ik twee kinderen en voelde ik me minder een buitenstaander – want als je nog alleen bent op je veertigste, ben je een buitenstaander die niet de klassieke paden in het leven heeft bewandeld. Een tweede wat als-vraag: wat als ik was ingegaan op het aanbod van Columbia University om daar journalistiek te volgen? Ik was waarschijnlijk de vrouwelijke Björn Soenens geworden. En wat als ik naar mijn moeder had geluisterd en de lerarenopleiding had gevolgd? Ik was misschien lerares in De Bron en had mijn passie voor literatuur op de leerlingen overgebracht.

Ik volgde een andere weg, die van het hart, en daardoor ben ik vandaag schrijfster. Spijt ken ik niet. Ik verdien niet zoveel als wanneer ik leerkracht of journalist was geworden, maar ik zou het in het andere leven precies hetzelfde doen: van mijn hobby mijn beroep maken. Als je dat kunt doen, ben je niet per se rijk, maar wel gelukkig.