De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Terwijl ik rustig op Twitter zat te scrollen, passeerde plots een bericht waar ik erg van schrok. Het was een tweet van de Federale Politie, en het ging over een vrouw van Tielt die sinds oudejaar vermist is: Rosette Decuypere. Ik ken ze niet persoonlijk, maar heb haar vaak zien lopen in Tielt.

Als iemand vermist is, ben ik daar altijd een beetje ondersteboven van. Ik heb misschien te veel empathie, maar ik denk dan aan de familie en vrienden en aan hoe ongerust zij moeten zijn. Machteloos ook, want je kan niets doen. Hoe langer de tijd verstrijkt, hoe meer je de angst hebt dat je je dierbare niet meer levend zal terugzien.

“Tragisch hoe de wachtlijsten voor psychiatrie zo lang zijn”

Ik heb een vriendin op Twitter van wie de moeder eind vorig jaar spoorloos verdween. Caroline stuurde op 28 december een tweet de wereld in met de mededeling dat ze in een hel was beland: haar moeder was verdwenen. Ze was ’s nachts opgestaan en had tegen haar man gezegd dat ze naar het toilet moest. Hij was weer in slaap gevallen en toen hij wakker werd, was ze weg. Ook haar jas was weg, maar niet haar gsm en portefeuille, wat bij de vader van Caroline meteen alle alarmbellen deed rinkelen. In een interview in De Morgen eind vorig jaar vertelt Caroline hoe haar moeder volgens haar de laatste maanden van haar leven aan een psychose leed. “Ze had constant de angst dat iemand het geld van haar spaarrekening zou pikken. Ik denk dat mijn mama op het einde van haar leven in een psychose zat en aan schizofrenie leed. Dat begon een paar maanden voor haar dood. Ik heb dat niet kunnen laten nakijken: ik stond er alleen voor en de wachtlijsten voor psychiatrische hulp in dit land zijn eindeloos.”

Tragisch hoe de wachtlijsten voor psychiatrie in ons land zo lang zijn dat mensen zoals Carolines moeder niet geholpen kunnen worden en als gevolg ervan zelfs sterven. Een maand na haar dood werd Carolines moeder dood aangetroffen op een oever van de Schelde. Als u meeleest, beste politici, doe iets aan de wachtlijsten, zodat mensen zich niet moeten overgeven aan een wanhoopsdaad.