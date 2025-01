Lien Vansteenbrugge vertelt over haar leven in Tielt.

Als tiener leefde ik zowat van en voor chocolade. Pas in mijn studententijd ging de wondere wereld van écht koken voor mij open, dankzij mijn meer culinair aangelegde vriendin en kotgenoot. Plots kwam ik te weten wat een paprika is, en hoe je hem kan klaarmaken. Ons favoriete gerecht: scampi met een waaier aan groentjes en currysaus. Ik fungeerde als assistent: aangeven, snijden, orders opvolgen … al doende leerde ik goedkope, lekkere en gezonde gerechten op tafel zetten. Mijn tweede grote mentor was Jeroen Meus. Julienne, roux, blancheren … het jargon heeft inmiddels geen geheimen meer voor mij.

Van choco tot ingelegde citroen, wat een smakelijk parcours

Een dikke tien jaar geleden besloot ik vegetarisch te gaan eten. Ook dat opende veel nieuwe deuren: meer kruiden, meer groenten, meer zaden, meer peulvruchten. Ik viel haast achterover van de eindeloze mogelijkheden van de plantaardige keuken. En nu, op mijn veertigste, heb ik een nieuwe mentor gevonden: Ottolenghi! Ik probeerde een recept uit ‘Simpel’ van mijn vriend, en was meteen verkocht. Ik haalde stante pede ‘Plenty’ uit de rekken op het werk, en begon te experimenteren met ingelegde citroenen en zwarte knoflook.

Ondertussen kan ik vriend en vijand verleiden met geurige gerechten. En binnenkort geef ik een workshop aan mijn beste vriend die niet verder komt dan de frituur en de traiteur. Van choco tot crispy tofu met kruidige harissasaus, wat een parcours! Of hoe het leven op zoveel vlakken alleen maar rijker en beter kan worden.