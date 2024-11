Fietsen met Mathieu

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks inkijk in haar leven.

Misschien herinnert u het zich nog: vorig jaar zou ik in juli de Ventoux beklimmen. Helaas was ik daar toen niet klaar voor. Het kan verkeren: ik ben 30 kilo afgevallen en voel me ook sterk in ’t koppeke. Twee weken geleden ging ik in de zalige chalet van de Cirque Central een koffie drinken met een vriendin die aan de voet van de Ventoux een huis heeft. Ik zou bij haar verblijven toen ik in 2023 mijn uitdaging zou aangaan. Komende zomer ga ik dat écht doen. We lachten als twee tienermeisjes om onze hernieuwde plannen.

“Zwift is de stimulans die ik nodig had om binnen te fietsen”

Nu mijn dieet voorbij is, heeft mijn lichaam de energie om intensief te sporten. Eén probleempje: in de winter heb ik weinig zin om buiten te fietsen. Ik heb al jaren een spinningfiets, maar kan me moeilijk motiveren om daarop kilometers te malen. Onlangs was ik bij een vriend die me Zwift leerde kennen, een virtueel fietsplatform waar je het ook kan opnemen tegen andere gebruikers wereldwijd. Dat competitieve kantje is precies de stimulans die ik nodig heb om binnen te fietsen. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. Aangezien ik niet iedere keer mijn achterwiel opnieuw wil monteren als ik buiten wil fietsen, ga ik voor een échte spinningfiets van Zwift. Die kost zo’n 1.000 euro, dus nog even sparen en mezelf in januari een nieuwjaarscadeau schenken.

Ik voel me als een kindje dat wacht op de komst van Sint en Piet – zij het dan met een maand vertraging. Op sociale media zal je mijn avonturen in de virtuele fietswereld kunnen volgen, waar ook, woehaa, Mathieu van der Poel rondrijdt!