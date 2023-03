Compact reizen met de gravelbike

Het fietsseizoen is geopend en dit keer gaan we voor de gravelbike in al zijn glorie. Van onmiskenbare allrounder op verharde en onverharde wegen tot de meest geliefde manier voor het eenvoudige maar sublieme bikepackavontuur.

Op zoek naar lichtgewicht en waterdichte fietstassen voor het volgende gravelbikeavontuur? Of het nu gaat om een nacht kamperen in eigen land of een meerdaagse expeditie door onbekend terrein; de nieuwe MAAP x Apidura on-bike-packs onderdeel van MAAPs AltRoad collection – zijn de grote winnaars als bagagedragers voor de vele stofpaden en trails.

Gespot? Een frametas (4 liter), perfect voor het opbergen van zwaardere items, met een extern gaasvak voor kleine spullen die onderweg toegankelijk moeten zijn. Een zadeltas met rolsluiting (7 liter) voor het opbergen van grotere, samendrukbare spullen. En de lichtgewicht stuurtas (9 liter) met één grote opbergruimte, inclusief een geïntegreerd accessoirevak om waardevolle spullen in te stoppen en veelgebruikte items binnen handbereik te houden.

135 euro (4 liter), 155 euro (7 liter) en 160 euro (9 liter) – www.apidura.com