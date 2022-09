Modeshow van Amili Haha kan op veel bijval rekenen in eventhal Uzien

Knap, creatief, kleurrijk en heel draagbaar. Dat waren veel gehoorde reacties van de bezoekers van de derde modeshow van het collectief Amili Haha die het voorbije weekend plaatsvond in de eventhal Uzien. Het deed zichtbaar deugd bij de zeven ontwerpers met een mentale beperking en hun atelierbegeleiders van de Groep Ubuntu.

Voor de start van Amili Haha moeten we vijf jaar terug in de tijd. Toen sloegen vijf ontwerpers van Ubuntu, een sociale netwerkorganisatie die net dat stapje verder gaat, de handen in elkaar om met een modeshow uit te pakken. De naam Amili Haha verwijst naar de namen van het creatieve kwintet. Ondertussen staan zeven ontwerpers achter de uitwerking van het eigenzinnige modelabel.

“Onze sterkte is dat we een collectief zijn van ondertussen zeven vaste ontwerpers dat is ingebed in de Kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke”, verduidelijkt Annemie Depaepe, die als coach instaat voor de algemene begeleiding en sturing. “Een schare kunstenaars van onze kunstwerkplaats levert zeefdrukken en tekeningen voor stofontwerpen. Zo wordt onze collectie mee beïnvloed door het werk van onze collega-kunstenaars.”

Duurzame mode

“Wij streven ernaar om handgemaakte artistieke stukken te maken in beperkte oplage, uniek en eerlijk. We gaan ook voluit voor sustainable fashion, zeg maar duurzame mode. Onze basisstoffen zijn leftovers die we kopen van de betere ontwerpers. Onze eigen deadstock, restjes stof die niet meer gebruikt worden, proberen we zoveel mogelijk te beperken. Niet verkochte stukken uit vorige collecties herwerken we tot nieuwe items.”

“Ons ontwerpproces vertrekt niet van een centraal idee of thema, maar vanuit onze persoonlijke fascinaties. We halen inspiratie uit kunstwerken, we hebben onze eigen kijk op lichamelijkheid, we maken moodboards en tekeningen en gaan ervan uit dat alles al bestaat. Een ontwerp ontstaat op onze werktafels, daar lezen we elkaars beeldtaal, daar communiceren we met beelden. Daar pikken we elkaars ideeën op en verweven ze tot één stuk, tot één collectie. We zijn in hoofdzaak makers en doeners en functioneren als team.”

Handwerk

”Na geslaagde modeshows in Texture Luseum in Kortrijk in 2017 en in Be-Part in Waregem in 2019 mocht een derde editie niet ontbreken. Onze nieuwste collectie brengt onze sterktes meer dan ooit naar voor. Er zit veel handwerk en borduurwerk in wat eindeloos veel tijd vraagt, tijd die we graag nemen. Onze keuze om geen jaarlijkse collectie te maken wordt mee bepaald door de keuze om die tijd te nemen. Door de lockdown gingen onze ateliers lange tijd dicht. Onze ontwerpers bleven thuis wel verder creatief actief. De ‘goesting’ De goesting bij de heropstart was heel groot. Dit vertaalde zich in het gebruik van veel kleur. We werkten ook veel met thema’s: natuur, bloemen, vissen, water..” (DRD)