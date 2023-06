‘Zomerfeesten 2023’ in Westrode, met acht events in augustus én zes optredens van Jo Vally

Vanaf vrijdag 4 augustus tot en met zondag 27 augustus kan je terecht in een feesttent in de Jan Hammeneckerstraat 28 in Westrode voor een nieuwe editie van ‘Zomerfeesten 2023’. In deze maand staan er acht events op het programma. Jo Vally uit Meise/Wolvertem zal op zes van de acht events eveneens optreden.

In 2020, het jaar waarin we voor het eerst geconfronteerd werden met corona, organiseerde Jo Vally zijn eerste tuinconcerten. Het was een creatieve oplossing omdat er geen grote evenementen mochten plaatsvinden. Het was totaal nieuw, zowel voor Jo Vally, zijn fans en sympathisanten, als voor zijn crew. Het eerste concertje was meteen een schot in de roos! De boekingen voor de volgende tuinconcertjes liepen vlot binnen… maar een aantal dagen na het eerste concert, werden alle concertjes, omwille van de toenmalige regels, afgelast. Dit was een grote teleurstelling voor de vele fans, zijn crew en Jo Vally zelf, alsook een streep door de rekening.

In de zomer van 2021 besloten Jo Vally en zijn ‘FanClub’ opnieuw tuinconcerten te organiseren. Er werden mooie open kadertenten in de tuin geplaatst en het volledige team was klaar voor een zomer met 5 gezellige tuinconcerten. De fans waren opnieuw laaiend enthousiast. Ze besloten, omdat ze de tenten zo veel mogelijk wilden benutten, ook nog hun schouders onder een ontbijt met optreden en een “Zomerse namiddag” te zetten. Op het einde van augustus konden ze terugblikken op een geslaagde zomer…

In 2022 begonnen ze vol nieuwe plannen. “We wilden ook dat jaar, zoals we het vorige jaar deden, het concept naar een hoger niveau tillen! Daarom besloten we om naast onze vaste tuinconcerten, de zomerse namiddagen en avonden ook nog andere evenementen te organiseren. We huurden een zeer mooie, grote kadertent met vloer, die bestand was tegen alle weers- omstandigheden zodat we onze gasten opnieuw konden verwennen. De zon was van de partij. Het werd een groot succes.”

De opvolging is verzekerd: Jo Vally op het podium, samen met drie van zijn vijf kleinkinderen Stan, Lio en Noa. © PADI

“Dit jaar staan er opnieuw 8 dagen gepland vol muziek en entertainment. We voorzien een grotere kadertent dan vorig jaar en er zullen tal van artiesten optreden. We hopen heel wat fans en sympathisanten te kunnen ontvangen. We mikken hierbij op een breed publiek, jong en oud, plaatselijk volk, fans van over heel Vlaanderen, … en nog veel meer!

Jo Vally voor de banner van hun ‘Zomerfeesten 2023’. © PADI

Data’s

Vrijdag 4 augustus: feestelijke publieksopening met Koninklijke Steltenlopers van Merchtem, Fanfare van Westrode, optredens van Jo Vally met orkest en 2 Fabiola.

Zondag 6 augustus: brunch met optredens van Steve Tielens, John Terra, Luc Steeno en Jo Vally.

Zaterdag 12 augustus: countryavond met optredens van Robby Longo, Bandit, Laura Lynn en Jo Vally.

Zondag 13 augustus: ‘The Voice for kids’ – The Voice for adults – The masked singer – kinderanimatie

Vrijdag 18 augustus: vanaf 17 uur after work – Vanaf 19 uur Spanse avond met paëlla, tropische livemuziek met Los Del Tré, Jo Vally live met zijn orkest.

Zaterdag 19 augustus: sterrenparade met Wendy Van Wanten, Steve Tielens, De Romeo’s, Sergio en Jo Vally

Zaterdag 26 augustus: foute avond en party met DJ Tim Verbeken, DJ Kelly Pfaff en DJ Sven Ornelis.

Zondag 27 augustus: vanaf 12 uur barbecue. Vanaf 15 uur travestietenshow en optredens van John Dennis, Danny De Roover en Jo Vally met orkest. (PADI)

Alle events hebben plaats in een feesttent in de Jan Hammeneckerstraat 28 in Westrode. Voor de events op zondag 13 augustus en zaterdag 26 augustus is de toegang gratis. Info en tickets: 0479 96 66 91 – zomerfeesten 2023@jo-vally.be – www.jo-vally.be