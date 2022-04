Zingt Dana Winner in het najaar een duet met Ronan Keating in het Antwerpse Sportpaleis?

De kans is heel groot dat Dana Winner inderdaad een duet zingt met Ronan Keating in het Antwerpse Sportpaleis, want deze middag kondigde Dana persoonlijk aan dat Ronan ook één van haar muzikale gasten is tijdens haar show op zondagavond 30 oktober 2022 in het Antwerpse Sportpaleis. Maar niet alleen Ronan is van de partij. Ook Il Divo is present. Twee jaar geleden ging het kwartet er eveneens bijzijn, maar door corona werd dit groot evenement twee keren uitgesteld. Helaas overleed Carlos Marin op 19 december 2021 in een ziekenhuis in het Britse Manchester, zodat Il Divo voorlopig maar uit drie meer bestaat.

Het zijn heel drukke tijden voor de Limburgse zangeres Dana Winner. In eigen land staat ze vaak op een podium, maar ook in Nederland is ze een veelgevraagde artieste. Deze avond staat ze met haar theatertour ‘One Moment’ in Panningen, vrijdagavond in Hardenberg en zaterdagavond in Enschede, telkens inderdaad op Nederlandse bodem. Vooraleer ze echter vandaag naar Nederland vertrok, gaf ze nog een persconferentie in de Lotto Arena in Antwerpen, waar ze op 9 november 2019 optrad. Dit jaar zingt Dana niet in de Lotto Arena, maar wel bij de buren, namelijk in de imposante zaal van het Antwerpse Sportpaleis.

Dana Winner. © PADI/Daniël

Dana stond in een filmpje op hét dak van het Antwerpse Sportpaleis om haar nieuwe show voor te stellen. ‘Dat was heel spannend, we legden een lange tocht af om daar boven te geraken”, lacht Dana, die bekende dat ze hoogtevrees had. “De eerste keer – samen met Sam – was er geen wind. De tweede keer – volledig uitgedost – was er veel wind, maar toch deed ik het. Zo heb ik mijn grenzen verlegd. Qua show gaan we ook grenzen verleggen. Van de Lotto Arena naar het Antwerpse Sportpaleis. In ’t verleden heb ik dat al eens gedaan. Dat is heel veel volk samen. Daarom vond ik het prettig om internationale gasten uit te nodigen. Gasten die ik heel graag op het podium wilde hebben. Ronan Keating zal erbij komen. In ‘t verleden zong ik al een lied ‘When You Say Nothing At All’ van hem. Ik dacht: misschien kunnen we dit lied eens als duet brengen in het Sportpaleis. Voordien was ook al Il Divo aangekondigd. Ik ga graag divers, zonder mezelf te verloochenen. Ik denk dat het een heel leuke avond zal worden op muzikaal vlak. Een gevarieerde avond met veel liedjes die de mensen kunnen meezingen.”

Dana werd tijdens het persmoment geïnterviewd door Lisa Van De Velde. © PADI/Daniël

Op vrijdag komt haar nieuwe single ‘Miss You Most’ uit. “Inderdaad, Engelstalig. Waarom? Corona leerde ons dat er ook een heel grote wereld is buiten Vlaanderen, terwijl ik Vlaanderen wel heel diep in mijn hart draag en hier graag zing. Zelf ben ik niet veel met cijfers bezig, maar van mijn platenfirma CNR vernam ik dat er in het buitenland een groot platform is voor mijn muziek. Ik schrok van de cijfers”, bekent D. “Zoals van 150.000 abonnees op YouTube. Blijkbaar is dat heel veel. Ze zeggen dat ik niet zo bescheiden moet zijn. De nieuwe single brengen we internationaal én we werkten ook daarvoor met internationale mensen. Ik wil mijn lat niet lager leggen dan ze ligt. Ik wil vooral versterkend werken naar de toekomst toe”, besluit Dana, waarvan we vernamen dat haar nummer ‘One Moment In Time’ maar liefst al 80 miljoen keren bekeken werd op YouTube. Enkele van haar allergrootste fans uit o.a. Oostenrijk, Mexico.. deelden beelden met de zangeres, die ze samen met de aanwezigen zag tijdens het persmoment. Een duidelijk bewijs dat Dana een internationale ster is, die op veel plaatsen in het buitenland graag is gezien. (PADI)

Zondagavond 30 oktober in het Antwerpse Sportpaleis. Info en tickets:www.gracialive.be