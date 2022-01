‘Zielsveel Van Je Hou’ staat voor tweede week op rij op nummer één in ‘Peters Vlaamse Top 40’ op Family Radio

Jo Vally, Sasha & Davy, Guido Belcanto, Get Ready!, Lenny en de Wespen, Marc Dex, Metejoor… Dit zijn allemaal heel bekend klinkende nationale artiesten die al lang in het vak zitten, maar die voorlopig nog niet bovenaan prijken in ‘Peters Vlaamse Top 40’ op Family Radio. Voor de tweede week op rij prijkt op de nummer één zanger Mervyn uit Brugge, die midden november 2021 de single ‘Zielsveel Van Je Hou’ uitbracht als eerbetoon aan zijn overleden oma.

“Ik bemerkte ook al dat ik ook nu zaterdag terug op één sta in deze Vlaamse hitparade”, zegt Mervyn opgewekt aan de telefoon, wanneer we hem meedeelden dat hij terug op één stond. De zanger uit Brugge had dat dus ook al gezien, alhoewel hij nu nog altijd wordt opgeslorpt door de blok en de examens. De 21-student Global Business Management aan Vives in Brugge is meer dan gelukkig met die tweede eervolle vermelding bij de nationale radiozender Family Radio. “Natuurlijk doet dat zoveel deugd en dan nog twee weken na elkaar. Ik had dat helemaal niet verwacht, maar innerlijk maakt mij dat zo blij en vooral omdat het met dat liedje is, een eerbetoon aan mijn overleden oma die op 10 oktober 2021 de strijd verloor aan kanker. Oma was pas 65 jaar. Ze was trots dat ik zong. Ik ben heel blij dat ze dit liedje nog eens in een eerste versie kon horen. Ze vond het mooi. Ik dank de luisteraars van Family Radio omdat ze dit nummer omarmen en koesteren. Ik hoop dat mijn nationale collega’s ook de tijd vinden om eens heel rustig te luisteren naar mijn song.” (PADI)

‘Peters Vlaamse 40’ op Family Radio kan je beluisteren op zaterdag 22 januari tussen 14 en 17 uur. De single van Mervyn zal als nummer één even voor 17 uur te horen zijn.