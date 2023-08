‘Zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw’ als je naar de variéteshow ‘De Tijd Van Toen’ van Jacky Lafon gaat kijken in Het Witte Paard in Blankenberge

Ken je ook het gezegde ‘Zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw!’? Velen zullen die uitspraak ongetwijfeld nog hebben gehoord en dan vooral in een negatief daglicht. Een vrouw aan het stuur van een auto die een verkeerde handeling deed, een vrouw die een ongeval veroorzaakte… Wij gingen kijken naar de variéteshow ‘De Tijd Van Toen’ van Jacky Lafon en dat gezegde wijzigen we nu in : ‘Zeg maar gauw, ’t is gelukkig weer een vrouw!’ Inderdaad, zonder af te doen aan de inzet van David Vandyck, Jan Wuytens én Patrick Onzia zetten we hier alvast de dames Jacky Lafon én Lissa Lewis in de kijker. Natuurlijk plaatsen we die knappe verschijningen van het showballet Vegas Showgirls eveneens in de spotlights. Allemaal vrouwen die het beste van zichzelf geven in deze show. Ochja, Jo Vally zingt ‘Aan Alle Vrouwen’, maar deze vrouwen zijn dé TOP op het gebied van de revue.

Ik geef het toe: in zo’n 40 jaar muziekjournalistiek maakten we al veel mee. We hoorden al veel, zagen al veel, en dus is het voor ons niet altijd meer vernieuwend. Gewoon omdat we al zoveel zagen en zoveel beleefden. Toen we naar ‘De Tijd Van Toen’ reden, dachten we in de wagen: kan Jacky Lafon met haar team nog iets vernieuwend brengen? Brengt ze terug de sketchen uit die voorbije tien jaar of vond ze nieuwe humor? En hoe zal het zijn met de muziek? Bekende meezingers of songs die mensen niet kennen? Inderdaad, we stelden ons vragen én dat is maar logisch ook, maar het resultaat…

Jan Wuytens en Lissa Lewis © PADI/Jens

Op zondagnamiddag gingen we kijken. Om 14.07 uur begon het vijftal eraan. ‘Goeiemorgen, Morgen’ van Nicole & Hugo veranderde in ‘Goeiemiddag, Middag’ van de vijf artiesten met het ballet. Goed gevonden. Jacky Lafon deed haar openingsbabbel. Misschien was dat een beetje te lang, maar ’t was de première. Maar bon, de mensen horen haar graag praten. Lissa Lewis zong een medley van Conny Vandenbos. Daarna volgde ‘De Kwis’, En wat een kwis? We geven één woord prijs: Mayo Naise… Rara, als je gaat kijken, zal je weten waarom we dat hier zo neerschrijven. Het ballet bracht ‘Charleston’ en daarna zong Jan Wuytens ‘Het Mooiste Moment’ en ‘You Raise Me Up’. Je moet ons niet meer overtuigen van zijn talent. Jan is een West-Vlaming, die in Kruiseke/Wervik woont, maar wat ons betreft mocht Jan al internationaal bekend zijn. We kennen artiesten die vocaal minder sterk zijn dan Jan Wuytens. Zoek hem maar eens op via YouTube!

‘Hij was maar een clown’…. © PADI/Jens

Toen David Vandyck optrad, gingen de sjaaltjes van de fans de lucht in. Links en rechts in de zaal bemerkte je zo’n sjaaltjes. Voor David moet zoiets deugd doen, want hij heeft trouwe fans die hem ook veelvuldig vergezellen wanneer hij optreedt in Het Witte Paard. De hoofdprijs gaat wel naar zijn fan Christine Neyens uit Brugge, die er vorig jaar maar op één optreden niet was en die ook dit jaar telkens present is. Chapeau, over trouwe fans gesproken! Er volgde ook nog een Franse medley. We vonden die Franse medley zo prachtig, ideaal om daarmee het eerste deel af te sluiten maar dat gebeurde niet. Er volgde nog een sketch, een Bart Kaëll-medley, HT&D en skibrief, het ballet met ‘Ole Guapa’ én daarna net voor de pauze een Kids Medley, met eveneens kinderen op het podium. Jacky zei dat ze in deze nieuwe shows eens met kinderen wilde samenwerken en dat deed ze ook. Jacky zong een eigen liedje voor de kinderen, Lissa Lewis zong ‘Geef De Kinderen Een Wereld’, enz. Om 15.42 uur was er pauze.

Ook David Vandyck viel in de smaak van het publiek. © PADI/Jens

Na de pauze (16.10 uur) en de start met het ballet was er een Clown Medley. David zong ‘Als De Muren Konden Praten’ en Jacky stelde zich voor als WC-madam. Waar haalt ze het allemaal uit? Prachtig? Zalig! Aan onze tafel hoorden we een mevrouw zeggen: ‘Aub, dat ze stopt of ik plas in mijn broek van ’t lachen…”. Gelukkig gebeurde dat niet (denken we toch!), waarna Jan en Lissa vervolgen met het nummer ‘Door Veel Van Mij Te Houden’. Er was ook een Rock & Roll Medley, waarna Jacky en Patrick de sketch ‘Schoonmoeders’ voorstelden. Jan zong ‘Nessun Dorma’, Lissa bracht ‘Het Lijkt Wel Zomer’, gevolgd door een wals met het ballet en een ‘De Tijd Van Toen’-medley. En dan volgde de speciale act van Mr. Fox. Patrick zong zijn zomersingle ‘Door De Golven’, het ballet bewoog op ‘Ballade Pour Adeline’… De sketch ‘Restaurant De Zeemeeuw’ vonden we ook méér dan geslaagd. Na het ballet met ‘We Like To Party’ werd de show afgesloten met iedereen en een ‘Caribbean Disco’-medley. Welk uur het dan was? Oei, ’t staat niet vermeld in onze notities maar we denken 17.45 uur…

Jacky en Patrick tijdens een sketch. © PADI/Jens

BESLUIT: wij zagen de première of de allereerste show van ‘De Tijd Van Toen’. Dat Jacky eens een danspasje verkeerd deed of dat Patrick plots eens kort z’n tekst kwijt was: dat kan allemaal gebeuren, want wanneer artiesten op de scène staan moeten ze aan zoveel denken. ‘De Tijd Van Toen’ 2023 noemen we echt waar VERNIEUWEND, GEVARIEERD, VERRASSEND, PRACHTIG, met sterke artiesten, een formidabel showballet, unieke act, wondermooie visuals, perfect geluid, prima crewleden, joviale bediening, enz. Onze score: 9/10!

Ochja, nog dit: koop ter plaatse champagne aan, met een speciale capsule en etiket. Prijs: 35 euro per fles, waarvan er 10 euro per fles gaat naar het project van Jacky Lafon die ieder jaar met een grote groep reist naar Disneyland Paris. Wie één fles champagne ‘De Tijd Van Toen’ aankoopt, krijgt een gratis ticket voor een middagshow naar keuze. Geen zin om die ter plaatse uit te drinken? Geen probleem, koop dan één of meerdere flessen aan om mee te nemen naar huis. Je kan dan thuis even genieten van bubbels en op die manier steun je ook het goede doel van Jacky Lafon. (PADI)

‘De Tijd Van Toen’ kan je nog gaan bekijken tot en met zaterdag 30 september in Het Witte Paard in Blankenberge. Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 25 02 00.