Zeebrugge begroet België-Nederland mét optredens van o.a. Anouk, Tourist LeMC, Suzan & Freek, Metejoor…

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni staat er heel wat bekend volk uit Nederland en België tijdens ‘Live is Live’ op het podium op het strand in Zeebrugge. Van Bazart tot Anouk, van Suzan & Freek tot Metejoor: ze tekenen allemaal present op dit festival.

Eind vorig jaar stonden ze nog in twee uitverkochte Lotto Arena’s, maar deze zomer speelt Bazart op het strand van Zeebrugge. Het trio Mathieu Terryn, Simon Nuytten en Oliver Symons weet hoe ze een feestje moeten bouwen. Ogenschijnlijk uit het niets waren ze daar in 2015 met één van de grootste Nederlandstalige hits van de afgelopen decennia ‘Goud’. Op basis van die ene single loopt een heel Sportpaleis vol voor Bazart, er volgen drie albums en nog meer hits.

Zo zette de Nederlandse rock op de kaart in de jaren ’90 en ontwikkelde zich tot een allround artiest met een uitmuntende live reputatie: Anouk. Als één van Nederlands populairste zangeressen kan ze putten uit een groot oeuvre van hits: ‘Nobody’s Wife’, ‘R U Kiddin’ Me’, ‘Michel’, ‘Girl’, ‘Lost’, ‘Modern World’, to name a few. Ze vertegenwoordigde Nederland op het Eurovision Song Contest in 2013 met ‘Birds’ en bracht in 2018 haar eerste Nederlandstalige album ‘Wen d’r Maar Aan’ uit.

De stadstroubadour van Antwerpen komt ook naar Zeebrugge. Johannes Faes, oftewel Tourist LeMC, leverde in 2021 zijn vierde album af ‘Niemandsland’. Als vanouds koppelt hij maatschappijkritisch denken aan introspectie en is de poëzie in zijn nummers nooit ver weg. Naast recent werk brengt Tourist LeMC uiteraard ook zijn Belpop-klassiekers mee zoals ‘Liefde Liefde’, ‘Horizon’, ‘Spiegel’ en ‘Koning Liefde’.

In Nederland al 30 jaar een begrip, in Vlaanderen breekt BLØF in 2017 helemaal door dankzij hun hit ‘Zoutelande’ met ‘onze’ Geike. 6 weken staat het nummer bovenaan in de charts en in totaal maar liefst 44 weken in de Ultratop. Een terechte MIA voor ‘Hit van het jaar’ volgt, alsook veel live shows, festivals en 2 keer de Lotto Arena. De band uit Zeeland heeft zijn plek in Vlaanderen veroverd en komt op 18 juni naar de Belgische kust.

Na hun doorbraak in 2019 met de hit ‘Als het Avond Is’ zijn Suzan & Freek ook in Vlaanderen niet meer te stoppen. Ze speelden reeds uitverkochte shows in Antwerpen en Leuven, staan in oktober dit jaar in de Lotto Arena en zijn te zien in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’.

Inmiddels is Metejoor één van de vaste waarden in de Vlaamse en Nederlandse muziekscene. Joris Van Rossem is live een verrassing. Met zeven man sterk op het podium, veel dansen, veel bewegen, veel percussie. En dan die hits die hij meebrengt: ‘Ik Hou Van Jou’, ‘Blij Om Jou Te Zien’, ‘Laat Het Voor De Liefde Zijn’ en natuurlijk ‘1 Op Een Miljoen’.

‘Live is Live’ combineert alle voordelen van een outdoor show met het comfort van een moderne concertzaal. Op het strand van Zeebrugge, in de achtertuin van het feeërieke en historische Brugge.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 59 euro en zijn te koop via www.liveislive.be. Live is Live biedt aparte upgrades voor wie dat wenst. Frontstage, voor wie de show vanop de eerste rij wil meemaken. Of een Sea View Seat waar je vanaf je eigen plek op een comfortabele tribune de show kan bekijken. Upgrades kunnen later gekocht worden of ter plekke op de dag zelf.

‘Live is Live’ een concertreeks is, zullen er enkel dagtickets verkocht worden. Overnachten kan bij één van de vele campings in de buurt of een hotel in Brugge. (PADI)

Programma vrijdag 17 juni: The National, Wilco, dEUS, Trixie Whitley, Admiral Freebee. Zaterdag 18 juni: Bazart, Anouk, Tourist LeMC, BlØf, Suzan & Freek, Metejoor. Zondag 19 juni: Duran Duran, Mika, Novastar, Starsailor, Zonik. Eén ticket op vrijdag kost 69 euro, zaterdag 59 euro, zondag 69 euro, zonder servicekosten. Info en tickets via liveislive.be.

