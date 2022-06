Zangeres Suzy Marrel uit Oostrozebeke wordt onverwacht ‘Oma’ van Yamba!

Zelfs voor haar eigen zoon was het even schrikken toen Suzy Marrel uit Oostrozebeke haar geheim verklapte.

Suzy Marrel is oma geworden. Ze adopteerde immers een Bennetwallaby, een kangoeroe. Yamba, mag zich het gelukkige klein(dier)kind noemen van Suzy Marrel. Het diertje werd ronddolend gevonden in Nieuw Vennep (NL) en kwam via de Nederlandse stichting AAP terecht bij de VZW Zonnegloed, een Wild animal sanctuary te Oostvleteren waar verwaarloosde dieren die niet terug kunnen naar de natuur definitief worden opgevangen. Suzy Marrel leerde recent de oprichter Karel Ackaert kennen en was onder de indruk van dit prachtige park en nobel initiatief.

Kangeroe Yamba zag het niet zitten om even te poseren bij z’n oma Suzy. © PADI

Samen met ST-Entertaincompany werd beslist om het park in de kijker te zetten bij de aankomende release van de zomersingle. Voor Suzy wordt het een heel drukke zomer, met een rondhuppelend kleinkind en de release van minstens één zomersong. Voor de zangeres zal dat een zomer lang genieten worden. (PADI)

Info Suzy via ST-Entertaincompany 0475 79 33 53 – Info Zonnegloed via www.dezonnegloed.be/nl.