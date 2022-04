Zanger Pj (Pieterjan Corselis) doet voor de eerste keer presentatiewerk tijdens ‘Harelbeke Schlagert’

Op zaterdagavond 7 mei organiseert de vzw BMS – ten voordele van Het Ventiel Harelbeke, vzw Jasper en ‘1000 km trappen tegen kanker – vanaf 17 uur een nieuwe editie van ‘Harelbeke Schlagert’ in de feesttent op de nieuwe markt in Harelbeke. Er staan optredens geprogrammeerd van Herbert Verhaeghe, Filip D’haeze, Johan Veugelers, Gene Thomas, Yves Segers, Jettie Pallettie, De Romeo’s en Willy Sommers. De avond wordt aan elkaar gepraat door ook een zanger Pj, maar nu presentator van dienst Pieterjan Corselis.

Pieterjan (35) zag het levenslicht in Kortrijk, groeide op in Bavikhove en woont nu op een appartement in Harelbeke. Hij vindt het een grote eer dat hij de volledige muzikale avond aan elkaar mag praten. “Ik werd gecontacteerd door Christophe Rommens, organisator Harelbeke Schlagert, die vroeg of ik het zag zitten om de presentatie te doen op dit evenement. Ik sprak met Christophe af om dat toch even te bespreken. Ik heb dat immers nog nooit gedaan voor een groot publiek. Ik gaf wel al eens een interview aan Herbert op MENT TV. Nadien kreeg ik daar positieve commentaren op over mijn vlotte babbel. Ik besloot dat toch even te proberen en mijn schouders daar onder te steken. Het publiek zal mij dus voor één keer niet als zanger, maar wel als presentator aan het werk zien op zaterdagavond 7 mei in mijn eigen woonplaats Harelbeke.”

Je bent precies niet enkel in het presenteren een laatbloeier, maar ook als zanger. Juist toch?

Pieterjan: “Ik ben van opleiding saxofonist/pianist. Ik studeerde in Gent. Daarna deed ik projecten bij Niels Destadsbader en Jan Schepens. Ik ben daar dan mee gestopt. Via vrienden kwam ik in contact met Sergio. Het viel wel eens voor dat ik een glaasje op had en dan durfde ik vlugger een microfoon in de hand te nemen. Sergio zei dat ik talent had en via hem kwam ik contact met de juiste mensen. Ik werk samen met Lex De Groot van LDG Productions. In januari 2020 bracht ik mijn eerste single ‘Als Ze Lacht’ uit, maar in maart 2020 begon de lockdown. Op 4 juli 2021 verscheen mijn tweede single ‘Spaar Mij Niet’, maar dan was er terug een lockdown. Ik bracht nog geen derde song uit, maar ik ben er wel mee bezig. In denk dat dat nummer in mei/juni zal uitkomen. Welk nummer? Het wordt een rustige Nederlandstalige song, maar de titel verklap ik nog niet, sorry. Ik wil er nog een beetje de spanning in houden.”

Pj nabij de kerk in Harelbeke. © PADI

Heb je al optredens staan in je agenda?

Pieterjan: “Zeker en vast. In de komende weken sta ik o.a. in Roeselare, Kortrijk, Geraardsbergen, Herzele, enz. Het komt vlot binnen. Ik ben tevreden, want na twee jaar van stilte is dat welkom.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Pieterjan: “Ik heb nog altijd een vaste job als vertegenwoordiger bij Schweppes voor Oost- en West-Vlaanderen. Dat is perfect te combineren met mijn zingen. De optredens zijn vooral ’s avonds en tijdens het weekend. Ik heb een inkomen, maar natuurlijk wil ik mijn zangcarrière verder uitbreiden. Lukt het mij ooit om ervan te leven, zoveel te beter, maar ik ga mij niet forceren. Ik doe het rustig aan. Ik breng ook alles uit in eigen beheer. Dat is inderdaad niet goedkoop, maar bon… Als je de mogelijkheden niet ervoor hebt, moet je het niet doen. Wat ik verdien herinvesteer ik in mijn eigen carrière. Het is nu nog altijd een leuke bezigheid, maar er kruipt veel tijd in. Ik hoop met de derde single terug Radio2 en natuurlijk ook MENT TV te halen. Het belangrijkste blijft dat je over de tong gaat. De mond-aan-mond reclame is inderdaad nog altijd de belangrijkste reclame. De mensen moeten je muziek waarderen en ze moeten ook na een optreden met een positief gevoel naar huis kunnen vertrekken.”

“Ik zal voor de eerste keer presenteren voor een groot publiek”, zegt Pj. © PADI

Wil je toch binnen een bepaalde periode doorbreken op nationaal vlak?

Pieterjan: “Ik zet geen tijd erop. Er zijn mensen die zes of acht jaar bezig zijn vooraleer ze een hit te pakken hebben. Je kan daar gewoonweg geen tijd op plaatsen. De showbizz is een aparte wereld. De plaatsjes zijn duur. Voor mij is het belangrijk dat ik muziek uitbreng waar ik 100% achter sta. Je hebt zoveel stijlen, maar ik probeer dat poppyrock te hanteren. De muziek schrijf ik zelf met mijn producer Lex omdat ik een muzikale achtergrond heb. De teksten laat ik schrijven door Charlotte Therssen. Ik werk daar goed mee samen. Van de eerste twee teksten moest ik praktisch geen woorden wijzigen. Het is precies of Charlotte mij al 35 jaar kent.” (PADI)

Harelbeke Schlagert: 25 euro, 75 euro (VIP met champagnereceptie).

www.harelbeke-schlagert.eventsquare.co/nl