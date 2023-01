Zalige jubileumeditie van “Het Gala van de Gouden K’s” met een waaier aan ‘gouden’ winnaars

“Hallo lieve Ketnetters, hoe gaat het met jullie?”, riep Camille door de microfoon richting publiek. De bomvolle zaal in Paleis 12 in Brussel schreeuwde het uit van enthousiasme. En wat kreeg het publiek te zien? Optredens van Vlaanderens grootste artiesten, dans, een prachtige lichtshow, feesttaart, enz.

En wie won er allemaal? In de categorie ‘Familie-programma’ ging de Gouden K naar ‘The Masked Singer’. Het waren Jens Dendoncker en Julie Vvan den Steen die de trofee kwamen ophalen. Ze bejubelden de inzet van de vorige presentator Niels Destadsbader. “Ik ga inderdaad het volgende seizoen presenteren, maar ik denk dat we in de komende tien jaar geen award meer zullen winnen”, grapte Jens Dendoncker. K3 kwam langs met twee. Inderdaad, Hanne was er niet bij. Uma Vandemaele uit Kortrijk alias De Mol was ook van de partij om de Gouden K uit te reiken in de categorie ‘Artiest’. En de winnaar was die andere West-Vlaamse: Camille! En onze Sali Haidara? Wel die viel ook in de prijzen in de categorie ‘Ketnet Serie’ met de populaire groep #LikeMe. (PADI & Jelle)