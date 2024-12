Yves Berendse is de sensatie van 2024 in Nederland met zijn hitsingle Terug In De Tijd: “Ik wil uitstralen hoe mijn muziek moet klinken”

De Nederlandse zanger Yves Berendse (31) heeft met zijn hit Terug In De Tijd een doorbraak te pakken, die zijn carrière naar nieuwe hoogtes tilt. We spraken met Yves Berendse af in Brussel bij de VRT, waarin hij vertelt over de onverwachte opkomst van het nummer en zijn toekomstplannen, waaronder een nieuw album en twee shows in de Ziggo Dôme.

Yves Berendse is al tien jaar actief als zanger, maar het was dit jaar dat zijn carrière een ongekende vlucht nam met de hit Terug In De Tijd. De onverwachte virale sensatie op Tiktok bracht hem in één klap meer in de spotlights. In dit openhartig gesprek vertelt Yves over zijn muzikale reis.

Vertel een keer, hoe voelt het eigenlijk aan om in Vlaanderen te zijn?

© W. Rutten

Yves: “Ja, ontzettend leuk. Ik ben hier echt warm en hartelijk ontvangen. Vannacht heb ik in Mechelen overnacht en vanmorgen vroeg ben ik meteen aan de slag gegaan met promotionele activiteiten. Ik moet zeggen, ik kom één of twee keer per jaar wel in België, meestal voor een nachtje Antwerpen. Maar voor werk? Dat is eigenlijk de allereerste keer.

Wie is Yves Berendse voor de Vlamingen die jou niet zouden kennen?

Yves: “Ik ben begonnen in 2015, dus volgend jaar sta ik precies 10 jaar op de planken. Mijn allereerste single bracht ik uit in datzelfde jaar, en eigenlijk begon alles op mijn negentiende verjaardag als een soort grapje in een kroeg. In de loop der jaren heb ik met een aantal nummers best wat succes gekend, maar mijn écht grote doorbraak kwam dit jaar met Terug in de Tijd. Dat nummer heeft alles veranderd.”

Gek hoe het allemaal gaat. Terug In De Tijd kwam reeds uit in juni 2023. Het werd opgenomen door een moeder en dochter, die het zongen op TikTok. Frappant hoe het is gelopen, toch?

Yves: “Het is opgenomen door moeder en dochter en ze hebben hun leuk videootje gepost op Tiktok. Ik had het helemaal niet verwacht. Terug In De Tijd deed het goed bij mijn fans en ik mag wel zeggen da tik al voordien een grote fanbase had. Terug In De Tijd was wel een nummer dat heel goed werkte tijdens optredens. Het nummer schreven we niet af desondanks de grote hit uitbleef. Het nummer liep heel rustig gestaagd door en door op de streamingsdiensten tot in mei jl. Ineens zag ik de streams heel hard oplopen. Ik kan alle streams zien via een app waarin je alle statistieken van Spotify kan bijhouden. Ik was eens toevallig aan het kijken en ik zag dus een enorme sprong van 40.000 streams per dag. Normaal gezien werd het nummer een 5.000 à 6.000 keer gestreamd per dag. Ik vond het toen heel eigenaardig. Meestal merk je wel wanneer je streams in de lucht gaan. Als je bijvoorbeeld in een tv-programma hebt gezeten of je gaf net een heel groot optreden. Maar dat was toen niet aan de orde. Ik kon het niet plaatsen. Op een bepaalde avond kijk ik even mijn DM’s na op Instagram. Ik had ontzettend veel berichten van mensen die me aanspoorden om toch maar eens op TikTok te kijken, want Terug In De Tijd zou viraal gaan. Toen zag ik kort erna het TikTok-filmpje van Kiki en Sascha, moeder en dochter die het liedje zongen. Het was heel onschuldig. Ze zongen het in de deuropening a cappella. Ook totaal niet wetende wat ze ermee zouden veroorzaken. Kort erna werd het meer dan 120.000 keer per dag gestreamd. Toen was de trein echt vertrokken.”

Wat betekent dit nummer nu exact voor jou?

Yves: “Ik vind het vooral een heel leuk nummer. Ik ben ook blij dat ik met dit nummer mijn doorbraak maakte. Want dit nummer is precies hoe ik ben. Het is wat ik wil uitstralen en hoe mijn muziek moet klinken. Ik ben ontzettend blij dat dit nummer gekend is bij het grote publiek. Ik heb het nummer gemaakt met 2 andere gasten, Jeroen en Robert. Ik had al snel het idee dat we iets moesten doen rond een oude vriend tot iemand zei om terug te gaan in de tijd. Ik kreeg zoveel inspiratie omdat het verhaal ook echt klopte. Ik had een hele fijne jeugd, waar ik met een glimlach naar terug kijk. Terug In De Tijd beschreef het gevoel van mijn jeugd. Zo geschiedde. Om helemaal in de sfeer te komen zijn we de clip gaan opnemen in mijn geboortedorp. Ik nodigde heel veel vrienden uit om mee te figureren. We hielden halt aan mijn oude voetbalploeg en aan mijn stamkroeg. Ik denk dat net daarin de kracht van het nummer zit.”

Ik begrijp je volledig waarom het nummer werkt bij het publiek. Wanneer heb je een hit volgens jou?

Yves: “Ik denk dat sociale media tegenwoordig ontzettend belangrijk zijn voor muziek. Waar vroeger alles draaide om radio en televisie – een nummer werd geplugd en zo bereikte je je publiek – zie je nu dat vooral de jeugd nauwelijks nog radio luistert of primetime tv kijkt. Alles speelt zich af op hun mobiele telefoon, op platforms zoals Instagram en TikTok. Dat is nu dé manier om mensen te bereiken. Bij mij ging dat eigenlijk niet eens bewust. De jeugd zag een filmpje met mijn liedje, kende het nummer niet, maar dacht: Hé, dat is wel een leuk liedje! En toen ging het ineens hard. Maar uiteindelijk komt het altijd neer op hetzelfde: je hebt een goed liedje nodig. Zonder dat, wordt het geen hit. Daarnaast zijn er momenten die samen moeten vallen, sleutelmomenten. Voor mij was dat nu, een soort revival via TikTok. Vroeger werkte het anders, maar ik ben ontzettend blij dat het zo gelopen is.”

Welke deuren opende Terug In De Tijd voor jou? Ik weet dat je een graag geziene artiest bent op de Nederlandse podia maar zijn er nog meer zaken?

Yves: “Zoals ik al zei, ik treed al tien jaar professioneel op – dit is echt mijn werk, mijn broodwinning. Maar tot voor kort was dat vooral op kleinere schaal en meer regionaal, in en rondom Amsterdam. Ik ben zelf geboren in Zandvoort, vlakbij Amsterdam, en woon daar nu ook. Mijn optredens waren vooral in die regio, maar met dit nummer is alles veranderd. Het is echt een grote Nederlandse hit geworden. Iedereen kent het wel, of ze het nu leuk vinden of niet, smaken verschillen nu eenmaal. Maar het is duidelijk dat het nummer iedereen heeft bereikt. Sindsdien zijn er deuren opengegaan, zoals bij grote radiostations in Nederland, zoals 538 en Q-Music. Het is alsof er een olievlek ontstaat die steeds groter wordt. Ook landelijk komen er nu aanvragen binnen. Waar ik vroeger van Amsterdam naar Den Haag reed, rijd ik nu van Den Bosch naar Groningen. Mijn bereik is enorm gegroeid, mijn fanbase blijft groeien, en ik merk dat ik nu echt een veel groter publiek kan bereiken. Het voelt echt als een next level in mijn carrière.”

Door je succes ken je ongetwijfeld ook de keerzijde van de mediale. Hoge bomen vangen veel wind is een spreekwoord die we hier vaak gebruiken. In Nederland werd jouw single ‘Zin In Jou’ aangeklaagd wegens plagiaat. Komt het door je bekendheid dat die zaak boven is gekomen en dat ze zo op die manier een graantje willen meepikken van je succes?

Yves: “Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met mijn bekendheid. Het nummer waar het allemaal mee begon, bracht ik al uit in 2016.”

Zin In Jou werd toch een bescheiden hitje in Nederland?

Yves: “Ja, zeker. Voor Terug in de Tijd was dat nummer absoluut mijn grootste hit. Maar precies op het moment dat Terug in de Tijd naar nummer één in de Top-40 ging, klopte iemand aan met de beschuldiging dat het plagiaat zou zijn. Het enige wat ik daarover kan zeggen, is dat ik de geschiedenis van het nummer niet kende. Mijn toenmalige manager en tekstschrijver kwam destijds naar me toe en zei: ‘Ik heb een plaat voor je. Dit is ‘m.’ Het was een demo die ooit ingezongen was door Tino Martin. Toen ik het hoorde, dacht ik meteen: ‘Dit is catchy, dit moet ik doen.’ En zo geschiedde. Ik nam het op, en het werd ineens een hit. Acht jaar later komt die man ineens met die claim, terwijl hij destijds al had moeten weten dat het nummer rondging. Het werd toen al overal in kroegen gedraaid. Dus ja, ik vond het eerlijk gezegd een beetje laf.”

En hoe is het dan nu afgelopen? Ik weet dat hij jou aangeklaagd heeft?

Yves: “Ja, hij heeft me aangeklaagd, maar dat hield uiteindelijk geen stand. Ik had er verder niets mee van doen. Het was gewoon een cold case.”

We gaan er niet meer over praten, maar je moet me nu toch eens iets uitleggen. Je hebt een nummer uitgebracht ‘Voorgoed Voorbij’, die tekstueel zo geweldig is. Ik weet ook dat het een onuitgebracht werk is van André Hazes Sr. Hoe heb jij het geflikt om dit nummer te mogen opnemen en te releasen?

Yves: “Eigenlijk is dat niet zo’n groot verhaal. Ik gebruik het wel als een kapstokje en heb het inderdaad zo wel genoemd, maar het verhaal is niet zo groot. Maar het blijft voor mij wel heel bijzonder. Ik ben echt wel een Hazes-fan en ik kan ook wel zeggen dat Hazes bepalend is geweest voor mijn carrière. In het COVID jaar was er een livestream concert in het Concertgebouw van Amsterdam, ‘Een Rondje Hazes’. Tijdens een livestreamconcert zong ik een nummer van Hazes, Eenzaam Zonder Jou. Een paar dagen later kreeg ik een mail van een mevrouw die in het verleden meerdere nummers voor Hazes had geschreven, ongeveer acht in totaal, waaronder Laat Me Even, Want Ik Hou Van Jou, en Eenzaam Zonder Jou. Ze vertelde me dat ze mijn stem erg mooi vond en dat ze een liedjes had geschreven voor Hazes. Ze vroeg of ik het leuk vond om een keer langs te komen, omdat ze misschien nog wel wat nummers voor me had liggen. Dus ik ging naar Hilversum en daar speelde ze een aantal liedjes voor me. Ik had nog niet echt dat “wauw”-gevoel, tot haar man zei: “Laat me nog even dat andere cd’tje pakken.” Het was een oud cd’tje, gebrand, met demo’s die heel ouderwets aanvoelden. Toen ik dat hoorde, voelde ik meteen: dit is het!”

© W. Rutten

Heb je dan André Hazes Sr. zelf het nummer horen zingen?

Yves: “Nee, ze had het zelf ingezongen. Ze zingt zelf ook. Toen ik het voor het eerst hoorde – toen was het echt nog een demo – zei ik direct bij het refrein om het te gaan opnemen. Ze vertelde me het verhaal erachter. André vond het een geweldig nummer en stond eigenlijk klaar om het op te nemen. Kort erna werd André heel erg ziek en kwam hij te overlijden. Hij heeft het nooit kunnen inzingen. Ze vond het onmiddellijk een goed idee dat ik het nummer zou gaan opnemen. Ik vond het echt een enorme eer.”

Moest je toestemming vragen bij de erfgenamen van André Hazes Sr.?

Yves: “Nou, hij stond alsnog vrij in Nederland om te coveren, maar ik had eigenlijk alleen haar toestemming nodig, en die kreeg ik. Dus besloot ik het te doen. Ik heb het echt heel eervol aangepakt en geprobeerd het op mijn manier te brengen. Maar ik kan me ook goed voorstellen hoe het geklonken zou hebben als André het had gezongen. Dat is echt een lastige. Het is wel heel krachtig, hè? Zo’n nummer zit echt vol melancholie. Het heeft zo’n diepe emotie, dat het niet makkelijk is om dat zelf te vertolken, maar ik heb geprobeerd het recht te doen.”

Breng je vaak Voorgoed Voorbij tijdens jouw optredens?

Yves: “Ik doe het eigenlijk bijna nooit tijdens optredens, simpelweg omdat nummers zoals Lust, Zin In Jou of Alleen Met Jou allemaal snelle, vrolijke en gezellige liedjes zijn. Maar Voorgoed Voorbij is zo anders. Ik heb het wel eens gedaan in het theater, daar zong ik het uiteraard iedere avond en dat werkte daar echt goed. Mensen zitten dan en kunnen goed luisteren. Maar tijdens mijn reguliere optredens kies ik er vaak voor om het niet te doen. Het blijft zo’n bijzonder liedje en ik vind het belangrijk om de juiste sfeer en setting te hebben om het echt tot zijn recht te laten komen.”

Alleen Met Jou is je nieuwste single die je opnam met Emma Heesters. Laat me toe om eerlijk te zeggen dat ik het niet passend vind voor Yves Berendse noch voor Emma Heesters. Ik vind het voor jou iets te ‘poppy en voor Emma iets te Nederlands en te braaf. Vanwaar die keuze?

Yves: “Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk was dat ook de reden dat ik dacht: Laat ik eens een crossover maken. Ik heb veel fans in een ander segment, en zij ook. Het leek me leuk om met haar samen te werken. Het liedje was al gemaakt en het had echt een popsound, dus ik vroeg me af of het niet leuk zou zijn om dit als duet te doen. Iemand stelde voor: “Misschien is dit wel iets voor Emma Heesters.” We hebben het bij haar neergelegd, en zij vond het gelijk een superleuk idee. Het zijn inderdaad twee verschillende werelden, dat ben ik met je eens, maar het werkt wel heel goed. Het is een catchy nummer en dat helpt zeker bij de radio. Bijvoorbeeld bij 538 werd het meteen opgepikt, en dat is natuurlijk geweldig. Het is poppier dan Terug In De Tijd en dat past goed bij de huidige trends. Het was ook belangrijk voor ons dat Alleen Met Jou zoveel gedraaid werd op de radio in Nederland, wat niet zo vaak gebeurt met Nederlandstalige muziek. Gelukkig merken we dat dat nu steeds meer verandert en dat is fantastisch. Het is echter moeilijk om met iets te komen dat naast zo’n enorme hit komt. We vroegen ons af: moet het weer hetzelfde zijn? Maar dan wordt het bijna een kopie. We wilden wel iets dat herkenbaar was als Yves, maar ook iets nieuws. Daarom hebben we een poppy sound gekozen, en dat is iets waar de radio sneller in meegaat. En nu staan we weer met dit nummer in de Top-40, dus het werkt.”

Je bent ondertussen 31. Je hebt al een rijkgevulde carrière achter de rug. Je kreeg een ‘Buma Talent Award’ in de categorie ‘Beste Nieuwkomer’, je bracht je eerste album uit, je stond in openlucht Theater Caprera, je gaf een uitverkocht concert in het Concertgebouw van Amsterdam en AFAS-Live. En kort na het AFAS Live-concert kondig je een concert aan in de Ziggo Dôme. Ondertussen zal je er twee concerten geven op 27 en 28 juni 2025. Wat ga jij doen binnen tien jaar als je nu al alles hebt gedaan?

Yves: “Jullie hebben natuurlijk het Sportpaleis, wat echt een legendarische locatie is waar zoveel grote artiesten optreden. In Nederland hebben we de Ziggo Dome, een vergelijkbare iconische zaal. Ik ben zelf naar concerten van Robbie Williams, Simply Red en Justin Timberlake geweest en ik heb daar zoveel grote optredens gezien. Het is dan echt bijzonder om te bedenken dat je daar zelf twee avonden met je eigen show staat. Dat is gewoon indrukwekkend. We hebben dus twee keer 17.000 mensen, dat betekent zo’n 34.000 kaarten die we moeten verkopen. Gelukkig gaat dat heel goed en we zijn bijna uitverkocht. Er zijn nog wel zitplaatsen beschikbaar voor beide avonden, maar de staanplaatsen zijn bijna allemaal weg. Het gaat echt snel.”

Is dat jouw management die dan zegt: ‘Yves, we gaan een concert geven in de Ziggo Dôme’ of is dat volledig jouw beslissing?

Yves: Ja, het was zo dat we vorig jaar in november AFAS Live deden,en we waren eigenlijk al bezig met de volgende stap voordat we de AFAS Live-show deden. De volgende stap was de Ziggo Dôme. De vraag was alleen: wanneer, hoe, en in welke vorm? We hadden zelfs al een datum gepland voor de Ziggo Dôme voordat Terug in de Tijd zo ontplofte. Maar het was nog zo vroeg en we hadden echt nog wel iets meer nodig om alles rond te krijgen. En toen kwam die hit. Op dat moment hadden we alles al klaarstaan en konden we ermee naar buiten. De ticketverkoop ging van start en het viel zo goed samen met het hele tumult rondom dat nummer. Het was echt bijzonder. We verkochten in de eerste dag al zo’n 13.000 kaarten en een week later besloten we meteen om nog een show toe te voegen. We waren dus al bezig met de plannen, maar het feit dat het liedje zo hard ging, zorgde ervoor dat we die extra show konden doen.”

Is er eigenlijk iets groter wat je kan doen als artiest? Je bent 31 en staat op het punt om twee keer de Ziggo Dôme in Amsterdam uit te verkopen. Wat ga je de andere jaren doen om jezelf te overtreffen?

Yves: “Dat vragen veel mensen zich af. Ik heb natuurlijk nog veel grote dromen…”

Wat zijn dan je grote dromen?

Yves: “Ik moet eerst die twee shows geven, want die zijn zo belangrijk. Het is echt groot, geen kleinigheid, dus ik moet me daar goed op voorbereiden. Het moet fantastisch worden en daarvoor heb je een goed team nodig. Ik wil eigenlijk nog niet te veel denken aan wat er daarna komt, of het misschien groter moet worden. Dit is al heel groot voor mij en ik vind dat het de aandacht verdient die het krijgt. Eerst willen we dit gewoon goed neerzetten. Daarna kunnen we kijken waar we staan en wat de realistische dromen zijn. Ik kan wel zeggen dat de arena het volgende doel is, maar daar zijn we nog lang niet. Er zijn veel grote zalen in Nederland, zoals de GelreDome, die misschien een optie zou kunnen zijn, al ligt die niet echt in mijn regio. Maar goed, eerst de Ziggo Dôme, volgend jaar twee keer. Daarna zien we wel verder.”

Is er een groot verschil tussen Yves Berendse die op het podium staat en een Yves Berendse die thuis is bij z’n vriendin?

Yves: “Het is niet zozeer dat ik heel anders ben, want ik denk dat mensen wel kunnen beamen dat ik gewoon ben wie ik ben, of ik nou op het podium sta of thuis ben. Thuis ben ik gewoon echt mezelf. Natuurlijk komt het wel eens voor dat we aan de eettafel over werk praten, maar ik vind het belangrijk om dat te scheiden. Ik wil de Yves blijven zoals mijn vrienden me van vroeger kenden: benaderbaar en toegankelijk. Dus als ik ‘s avonds thuis kom, dan gaat de jas, die spreekwoordelijke jas, uit. Dan ben ik geen artiest meer. Dan is het geen rock-‘n-roll. Dan kijken we gewoon een film op de bank, met een trui aan en een wijntje. Dan ben ik gewoon Yves en is de artiestieke kant even helemaal weg.”

© W. Rutten

In Nederland heb je het fenomeen Juice Chancels. Hoe vind je dat?

Yves: “Ja, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, vooral met de opkomst van sociale media en telefoons die altijd alles filmen. Het is zeker belangrijk om goed op te passen, want je kan tegenwoordig niet snel veilig zijn. Maar tegelijkertijd is het ook afhankelijk van hoe je je leven leeft. Ik ben bijvoorbeeld iemand die het fijn vindt om thuis te zijn, maar ik ga ook nog wel eens naar mijn vrienden bellen om gezellig naar de kroeg te gaan. Het ligt echt aan jou hoe je jezelf presenteert en of je mensen genoeg ‘voer’ geeft om over je te schrijven of iets van je te filmen. We moeten allemaal nog steeds naar de kroeg kunnen zonder dat alles op sociale media belandt, zelfs als we een keer wat te veel gedronken hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat je je leven volgens je eigen regels kan leven, zolang je binnen de grenzen van respect en fatsoen blijft. Ik ben gelukkig in een relatie, dus ik ben niet per se op zoek naar andere dingen. Ik denk niet dat er veel is wat mensen nog over mij kunnen schrijven, omdat ik gewoon mijn eigen pad volg.”

Gisteren zag ik op je Instragamstory dat je druk aan het schrijven bent. Wanneer mogen we iets nieuws verwachten? Misschien eens een album, want dat dateert al van 2018.

Yves: “Goed nieuws. In januari komt mijn nieuwe album uit, met 12 nummers. We hebben al een aantal singles uitgebracht. Natuurlijk staat Terug in de Tijd er ook op, wat het album gelijk al goud maakt. Dat is altijd fijn. Er komt veel nieuwe muziek aan en ik ben momenteel druk bezig met het schrijven van nieuwe tracks. We hebben nog drie of vier nummers nodig om het album compleet te maken. Wat betreft samenwerkingen komen er geen nieuwe bij. Enkel de singles die als duet zijn uitgebracht pronken er wel op. Verder is het vooral nieuwe muziek en veel eigen werk. Het is echt tijd voor dit album en ik wil er ook voor zorgen dat ik vanaf nu ieder jaar een album uitbreng. Het is belangrijk om mijn fans, die me al zo lang steunen, nieuwe muziek te blijven geven.

We weten al een paar plannen voor 2025. In januari mogen we een album verwachten, je treedt tweemaal op in de Ziggo Dôme. Mogen we binnenkort een optreden van jou verwachten op Vlaamse grond?

Yves: “Nou ja, ik ben vandaag gewoon een beetje vrijblijvend hier, omdat het liedje goed doet. Het staat nu in de hitlijsten, op plek 37 of 40, geloof ik. We zijn hier dus een dagje vrij om kennis te maken, zowel met de mensen van de radio als met het publiek hier. Het is ook een kans voor mensen om kennis te maken met mij. Hoe het verder gaat, hangt een beetje af van hoe dat ontvangen wordt. Ik zou het heel leuk vinden om hier volgend jaar iets te doen, misschien een festival of iets dergelijks, maar dat hangt ervan af of het hier aanslaat. In Nederland heb ik het nu zo druk, er zijn nog zoveel plekken die ik moet bezoeken en mensen die me nog niet kennen. Dus daar ben ik druk mee. Maar zo nu en dan de grens over, dat vind ik hartstikke leuk.”

Een vraagje om af te ronden. We zijn een West-Vlaamse krant. Ken jij onze provincie een beetje? Heb je hier misschien ooit een liefje gehad aan onze kust?

Yves: “Ik ben ooit naar een voetbalwedstrijd geweest: Club Brugge tegen Ajax. Dat is al een tijd geleden. Maar nee, ik had nooit een vakantieliefde bij jullie aan zee. Ik kom ook wel een graag in Antwerpen. Ik vind Brugge ook mooi, maar als ik in West-Vlaanderen ben, kom ik vaak naar Knokke. Knokke is een van de plekken die ik goed ken in West-Vlaanderen. Voor vakanties ga ik soms naar Spanje of, de laatste keer, naar Dubai. Dat was echt een uitrustvakantie. Alles is daar zo goed geregeld, je hoeft je geen zorgen te maken.” (PADI & Mervyn)

