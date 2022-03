Yemi Oduwale en Sali Haidara verrassende namen in hoofdcast die barst van de musicaltoppers

Vanaf december 2022 tovert productiehuis Deep Bridge de Stadsschouwburg van Antwerpen om tot Willy Wonka’s chocoladefabriek met een Vlaamse versie van de Broadway- en West-End musical ‘Charlie And The Chocolate Factory’. Een nieuwe musical om duimen en vingers van af te likken, gebaseerd op het boek van Roald Dahl, waarin – en dat wist je al – de onnavolgbare Nordin De Moor als knotsgekke Willy Wonka in de voetsporen treedt van Johnny Depp en Gene Wilder.

Een Vlaamse Willy Wonka hadden we dus al, maar wie kruipt er in de huid van o.a. Grandpa Joe, Mrs. Green, Mr. Salt, Mrs. Bucket, Mr. Beauregarde, Cherry, Mrs. Teavee,…? Dat werd op woensdag 9 maart onthuld tijdens een geanimeerde castvoorstelling in The Chocolate Line van smakenacrobaat en chocoladekunstenaar Dominique Persoone. Dominique opende als gastheer persoonlijk de deuren van zijn eigen chocolate factory in het Paleis op de Meir voor deze castvoorstelling en zorgde voor een felgesmaakte extra zoete toets.

Nordin De Moor én Astrid Stockman © PADI/Daniël

Met gepaste trots stelde regisseur Stany Crets zijn heerlijke cast voor en toverde daarbij drie verrassende namen uit zijn hoge hoed. Zo mag klassiek pianiste en sopraan Astrid Stockman zich opmaken voor haar debuut in de hoofdcast van een musical. Astrid zal de hoge noten pakken als Mrs. Teavee, mama van Mike Teavee, gespeeld door Vincent Van Gorp. Nog een onverwachte musicaldebutant is Yemi Oduwale. De sympathieke acteur die bij het grote publiek bekend werd door zijn rol als Elias Seffa in de populaire Eén-reeks ‘Dertigers’ en in het voorbije seizoen van ‘Dancing With The Stars’ (Play4) liet zijn ook over een fraai stel dansbenen te beschikken, mag zich uitleven als de hebberige Mr. Beauregarde. Yemi krijgt als musicaldochter niemand minder dan Sali Haidara – aka Maria Hernandez in de waanzinnig populaire Ketnet-serie #LikeMe – die gestalte zal geven aan Violet Beauregarde. Ondanks dat ze musical studeerde aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, is het voor Sali ook de eerste rol in een hoofdcast van een professionele musicalproductie.

Nordin De Moor alias Willy Wonka © PADI/Daniël

Astrid, Yemi en Sali zullen niet alleen met de nodige liefde omringd worden in deze spannende onderneming, maar vooral met heel veel expertise en kwaliteit, want wat dacht je van deze kleppers die Stany verder wist te strikken voor zijn ‘Charlie and the Chocolate Factory’-hoofdcast: Voor de belangrijke en dragende rol van Grandpa Joe, de grootvader van Charlie Bucket in dit meeslepende verhaal, kan Stany rekenen op Koen Van Impe. Koen, die binnenkort ook als Kapitein Von Trapp zal schitteren in ‘The Sound of Music’, mag dus opnieuw een mooie hoofrol aan zijn al indrukwekkende palmares toevoegen. En wat dan gezegd van Hans Peter Janssens? Hans Peter is ongetwijfeld dé vaandeldrager van de Belgische musical en zorgt in deze productie als Mr. Salt, de rijke eigenaar van Salt’s Nuts en vader van Veruca Salt, voor nog een extra kruiding op sterrenniveau. Met ook nog Ann De Winne (Grandma Josephine), Liv Van Aelst (Grandma Georgina + alternate Mrs. Teavee), Steve De Schepper (Grandpa George), Isabelle Heremans (Mrs. Green), Laura Seys (Mrs. Bucket), Maja Van Honsté (Cherry), Steven Colombeen (Jerry), Marisa Van der Meer (Mrs. Gloop), Lloyd Russel (Augustus Gloop) en Nori De Winter (Veruca Salt) als smaakmakers, wordt het nu al likkebaardend uitkijken naar wat er vanaf december 2022 geserveerd zal worden. (PADI)

‘Charlie and The Chocolate Factory’ gaat in première op 10 december 2022 in Stadsschouwburg Antwerpen en zal vanaf 12 januari 2023 ook te zien zijn in Capitole Gent en vanaf 26 januari in Trixxo Theater in Hasselt – Info en tickets: www.deepbridge.be