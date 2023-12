‘Winterrevue with Friends’ alias ‘Hugo with Friends’: met ook aandacht voor woke, Tomas KOEK én mee op reis naar Memphis, Las Vegas, Disneyland…

Begin dit jaar werd bekend dat Stany Crets de ‘Winterrevue’ niet meer zou regisseren. Enige tijd later sijpelde door dat Stefan Staes die verantwoordelijkheid op zich zou nemen. We kennen Stefan al jaren toen hij nog bij Studio 100 werkte en vooral instond voor de begeleiding van K3. Deze keer kreeg Stefan wel een bijzonder grote uitdaging voorgeschoteld met de regie van de ‘Winterrevue’. We waren dus heel benieuwd toen we de première gingen bijwonen van ‘Winterrevue with Friends’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. En mogen we het nu al zeggen? We werden omvergeblazen. Wat een prachtige ‘Winterrevue with Friends’. Wat zetten Stefan Staes en zijn team daar neer? Werkelijk formidabel!!

Lieve mensen, boekte je al tickets voor deze ‘Winterrevue’? Wel opgepast, want vanaf de eerste seconde word je al omvergeblazen. En schrik niet! Want met één harde knal begon de ‘Winterrevue’ en je had al direct ogen tekort om alles te zien op het podium. De artiesten, de dansers, het orkest… Werkelijk sterk wat ze brachten als openingsnummer. Ook ‘You Never Walk Alone’ mocht niet ontbreken om dan Hugo te zien schitteren in ‘Het Leven’. En wat hebben we gelachen met die ‘Woke-telefoon’. Je moet er maar aan denken. Woke, hét gespreksonderwerp bij uitstek én wat mag je inderdaad nog wel zeggen of doen? Na een crooner-medley volgde de Elvis-voorstelling. Werkelijk goed gevonden. Zalig om te zien én om naar te luisteren. Er viel dan nog zoveel te gebeuren op het podium, maar vooraleer deel één gedaan was, hadden we het meeste plezier met West-Vlaming Tomas KOEK alias Dirk Van Vooren die met zijn gasten James Cooke en Gert Verhulst ‘Koek De Musical’ voorstelde. Dat was zalig, inclusief de babytjes die op het podium tevoorschijn kwamen. Gert en James waren de gasten in hun eigen musical. We zagen eens een andere Gert op het podium. Iemand die zelf een kus kreeg van een… vroeger lief.

James Cooke en Gert Verhulst © Steven Hendrix

Hugo op het podium, samen met ‘zijn Colleke’. © Steven Hendrix

Na de pauze startte de ‘Winterrevue’ met ‘Love Boat/Copacabana’. Een Brasil-medley mocht ook niet ontbreken, waarna Gert en James meespeelden in ‘De reiskoffer’. En dan, de zaal was minutenlang stil toen Hugo het lied ‘Ne Me Quitte Pas’ zong. Een nummer dat zijn Colleke zo graag hoorde, maar dat nooit in één van hun show te zien was. Nu staat het op de cd ‘Dromen’ van Hugo en mag hij het ook zingen in ‘zijn’ Winterrevue. Ook prachtig en ontroerend was de Nicole & Hugo-medley. Beiden stonden terug op het podium. Beiden deden dezelfde danspasjes, zongen op hetzelfde moment. Met dank aan de hologram. Dat was een kippenvelmoment. Ik krijg er nog rillingen van wanneer ik eraan denk. Sterk, écht waar sterk! Ook super sterk gebracht door Hugo, die – en dat begrijpen we heel goed – tijdens de repetities het wel eens moeilijk had. Maar ‘zijn Colleke’ keek mee van Hierboven en speelde de beschermengel, zodat Hugo die première tot een goed einde kon brengen.

© Steven Hendrix

Of het dan al gedaan was? Helemaal niet! Er volgde nog een Disney-medley, een sketch over Aladdin, een Vlaamse medley, dan ‘Because of You’ en daarna was er de finale. En dan gedaan? Neen, neen!!! Dan volgde nog een nieuw kippenvelmoment. De zaal hield het niet droog, ook wij niet!, want Hugo zong ‘My Way/Ons Leven’, met een knipoog én een traantje richting Hierboven. Enkel Hugo in de spotligths… De zaal in ’t donker…. Dat was even bekomen…

© PADI

BESLUIT: De nieuwe versie van ‘Winterrevue’ viel zeker in onze smaak. Ook veel andere aanwezigen spraken over een méér dan geslaagde ‘Winterrevue with Friends’. Eén waarin Hugo Sigal centraal stond, zodat ‘Winterrevue with Friends’ ook ‘Hugo Sigal with Friends’ genoemd mag worden. Het was een uitgave met een lach en een traan. Een uitgave vol vernieuwing, afgewerkt tot in de details. Een supersterke ‘Winterrevue’. Proficiat aan iedereen!! Onze score: 9,5/10!!! (PADI)

Op vrijdagavond 22 december is er terug een voorstelling. In de komende weken – tot en met zondag 14 januari – zijn er nog diverse voorstellingen, met telkens andere gasten per weekend: Kürt Rogiers, Luc Appermont & Bart Kaëll, Christoff, Karen Damen, Peter Van de Veire. Tickets: 75 euro (VIP), 55, 45 en 35 euro. Info en tickets: www.elckerlyc.be