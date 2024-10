Willy Sommers zong ‘Op Verzoek’ 24 van zijn ruim 600 liedjes uit zijn repertoire in Silt in Middelkerke

Zondagnamiddag stond Willy Sommers op het podium van Silt in Middelkerke in een organisatie van Concertevents. De zaal zat goed vol met een enthousiast publiek, want Willy zong vooral liedjes uit vervlogen tijden.

“Zo mooi, dat was zo prachtig’ en ‘Pure nostalgie’ hoorden we na zijn optreden zeggen. En dat klopt. Willy toert met een nieuwe theatershow “Op Verzoek’. De titel zegt genoeg: de fans mochten een selectie maken van welke liedjes ze graag tijdens zijn optreden hoorden zingen. Helaas moest Willy ook fans ontgoochelen. In twee keer één uur of in totaal twee uren optreden kan Willy zo’n 24 liedjes brengen. Zijn repertoire bestaat echter uit maar liefst 600 nummers. Willy zong de liedjes die het meest werden aangevraagd. Daar zaten ook songs tussen die hij al jaren niet meer bracht op het podium, maar die het publiek wel nog eens wilde horen weerklinken. Willy – die al 53 jaar op het podium staat – begon met ‘Het Is Weer Morgen’, ‘Sympathie Is Geen Liefde’, ‘Habanero’, Intiem Rendez-Vous’… Na de pauze zong hij ook nog elf bekende songs, waaronder zijn eerste gouden plaat ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’. Hij sloot af met ‘Laat De Zon In Je Hart’ en een megamix. Iedereen beleefde een mooie muzikale zondagnamiddag! (PADI – foto’s Hilde)

Agenda: Woensdag 6 november, Rhodesgoed Kachtem (Uitverkocht) – Zondag 10 november, Cultuurfabriek Sijsele (Uitverkocht). www.willysommers.be

