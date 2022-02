Willy Sommers krijgt platina-award voor ‘Laat De Zon In Je Hart’ uit handen van weerman David Dehenauw

Buiten mocht het afgelopen weekend dan wel stormachtig, winderig en grijs zijn, voor Willy Sommers scheen de zon feller dat ooit. Zijn iconische meezinger ‘Laat de zon in je hart’ staat helemaal bovenaan de lijst van de Radio 2 Bene Bene Top 1000 en werd daarmee verkozen tot allergrootste hit van bij ons. Dat niet alleen: hij kreeg ook een platina award uitgereikt voor datzelfde nummer. De single werd 10.000 keer verkocht en maar liefst 4,5 miljoen keer gestreamd op Spotify. De award kreeg hij zondagavond na zijn concert uitgereikt door – hoe kan het ook anders – een weerman. KMI-meteoroloog David Dehenauw overhandigde de prijs én zong het nummer zelfs mee.

Willy Sommers staat op nummer één in de Radio 2 Bene Bene top 1000 én daarbovenop kreeg hij zondagavond een platina-award overhandigd van niemand minder dan KMI-meteoroloog en weerman David Dehenauw. Zijn iconische meezinger ‘Laat de zon in je hart’ werd 10.000 keer verkocht en maar liefst 4,5 miljoen keer gestreamd op Spotify. Willy Sommers: “Het nummer is zestien jaar oud, maar blijft actueel. Iedereen kent het: van twintigers tot senioren. Dat doet me geweldig veel plezier. Deze award doet me wat. Na meer dan 50 jaar op de planken is dit een bijzonder emotioneel moment.”

David Dehenauw, meteoroloog bij het KMI en weerman overhandigde de award aan Sommers: “Ik heb Willy al een paar keer kort ontmoet en zijn warmte en vriendelijkheid zijn treffend. Ik heb veel respect voor hem en zijn immer positieve uitstraling. Het is daarom een hele eer dat ik hem deze award kan geven. Als weerman is ‘Laat de zon in je hart’ uiteraard mijn favoriete nummer.”(lacht)

Naast zijn nummer 1 positie in de top 1000 en de platina award, lanceerde Willy Sommers vorige week ook het audioboek van zijn biografie ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’ én een videoclip van zijn allernieuwste nummer ’18 jaar’. Drukke tijden dus, voor Willy. (PADI)

De videoclip van ’18 jaar’ bekijk je hier: https://youtu.be/1vtII2bm7SI het audioboek beluister je hier https://lnk.to/WillySommersAudioboek