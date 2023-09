Will Tura nodigt topartiesten uit voor uniek afscheidsconcert in Sportpaleis

Will Tura (83), die eerder dit jaar zijn afscheid aankondigde, organiseert nu een ultiem afscheidsconcert in het Sportpaleis. ‘Will Tura nodigt uit, het ultieme concert’ wordt een groot muzikaal eerbetoon aan Will Tura. Meer dan twintig topartiesten zullen op vrijdag 29 december in aanwezigheid van Will Tura een lied uit zijn ruime repertoire brengen. Met ook gebruik van videobeelden uit Will’s rijke verleden wordt het een concertwandeling door het hele werk en leven van de Keizer van het Vlaamse lied.

Na zestig jaar in de schijnwerpers kondigde Will Tura afgelopen maart zijn afscheid aan. Met de release van een laatste single en een ultiem verzamelalbum ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’ zette hij een punt achter zijn rijkgevulde carrière.

Op 29 december wordt hij gepast in de muzikale bloemetjes gezet door meer dan 20 Vlaamse top artiesten. Bart Peeters, CAPPAERT, Christoff, Cleymans & Van Geel, Clouseau, Daan, Free Souffriau, Geike Arnaert, Günther Neefs, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Joost Zweegers, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Ozark Henry, Paul Michiels, Peter Vanlaet, Ruben Block, Sandra Kim en Stijn Meuris zullen hem op unieke wijze eren. Ze ‘adopteren’ elk een pareltje van Will Tura (bijna 60 nummer 1 hits in Vlaanderen) om op die manier, in het bijzijn van de Meester, een wandeling door zijn hele repertoire te presenteren.

Steve Willaert, sinds mensenheugenis de muzikale vertrouwenspartner van Will Tura, stelt voor de gelegenheid een top begeleidingsband samen, die ook nog eens bijkomend wordt ondersteund door het Antwerp Philharmonic Orchestra en het koor Fine Fleur.

Will Tura experimenteerde tijdens zijn carrière met alle soorten muziekgenres. Hij wisselde kleinkunst, chanson, pop, jazz, country en zelfs rap moeiteloos af. Dus ook op muzikaal vlak belooft het een diverse avond te worden in het Sportpaleis, precies 20 (!) jaar nadat Will Tura er een avondvullend concert gaf. Dat wordt een blij weerzien! (PADI)

Will Tura nodigt uit, het ultieme concert’ vindt plaats op vrijdag 29 december 2023 in het Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar vanaf woensdag 20 september om 10u via www.sportpaleis.be