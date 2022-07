Wie neemt er een ‘Coup Soleil’ van Suzy Marrel, die heel drukke maanden heeft

Deze zomer mag warmer, beter en nog heter. Net daarom pakt Suzy Marrel uit Oostrozebeke uit met een extra zomersingle én dit op onze Nationale Feestdag donderdag 21 juli.

Voetjes in het zand, 3 bolletjes zon, de breedste glimlach van Suzy Marrel en je hebt een ‘Coup Soleil’, een zomersong die je stembanden zal laten trillen tot de nazomer. ‘Coup Soleil’ is een zomersingle naar een idee van Lex De Groot van LDG Produkties. Een absolute meezinger, het feelgood gevoel tot je de laatste krekel hoort tjirpen op een zwoele zomer avond. Met deze single treedt Suzy Marrel volledig buiten haar comfort zone en bewijst ze hiermee haar veelzijdigheid als artieste. ‘Coup Soleil’ klinkt zoals Suzy Marrel de zomer ziet: genieten samen met haar fans, plezier beleven en vooral proeven van het heerlijke leven. Vier de zomer met Suzy Marrel en neem een ‘Coup Soleil’.

Maar er is meer Suzy Marrel-nieuws. De zangeres heeft heel drukke weken. Eveneens op donderdag 21 juli is ze te gast op de show- en dansnamiddag in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Ook Alwin, Michael Lanzo en Sabine staan op de affiche. Friet met stoofvlees en de show kosten 25 euro, de show alleen 15 euro. Voor de maaltijd zijn de deuren open om 11 uur. De show begint om 14 uur. Reservatie: 0483 19 51 25.

Op zaterdag 17 september presenteert Suzy in dezelfde zaal in Meulebeke ‘Suzy & Friends Showtime’, met optredens van Freek Van Rooy, Paul Bruna, Danny Deroover, Jason Bradley, Dave, The Sensations én natuurlijk ook Suzy Marrel. Eén ticket kost 20 euro. De deuren openen om 18 uur. Reservatie via 0496 27 16 71. Op zaterdag 20 augustus trekken Suzy Marrel en Jason Bradley, samen met de fans, voor één dag naar Amsterdam, maar daarover schreven we al een bijdrage neer. Van 29 oktober tot en met 5 november verblijft Suzy in Hotel Helios in Benidorm. Dit wanneer je vertrekt met het vliegtuig vanuit Oostende. Wie op de luxe autocar Royall Class stapt, reist van 28 oktober tot en met 6 november. In Benidorm zijn er optredens van Paul Bruna, Danny De Roover, Nickey Martinez, Giovanni & Peggy, Suzy Marrel. Met het vliegtuig kost die week vanaf 899 euro, met de autobus vanaf 655 euro per persoon. Kids tot 12 jaar betalen 599 euro, met twee volwassenen op één kamer. De inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 350 euro. Info en boekingen: peggy.vdp@travel-experts, 0468 15 71 99. (PADI)

De single is vanaf donderdagmorgen 21 juli te downloaden via alle grote streamingsplatforms.