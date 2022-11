West-Vlaamse kinderen schitteren vanaf december in ‘Charlie & The Chocolate Factory’

Eén van de meest feeërieke kinderboeken en -films wordt vanaf december opnieuw tot leven gewekt in de Stadsschouwburg Antwerpen. Dan gaat immers een nieuwe versie van ‘Charlie & The Chocolate Factory’ in première. Een stuk dat ditmaal niet alleen met een chocoladesausje overgoten zal worden, maar ook met een Deep-Bridge-Stany-Crets-sausje. Dat betekent dat we nu al zeer hard uitkijken wat deze veelzijdige regisseur alweer uit zijn hoed zal toveren. Met Nordin De Moor heeft hij alvast een mooie Willy Wonka te pakken en door onder meer de Bruggelingen Sali Haidara en Hans Peter Janssens, staat er zelfs nog wat West-Vlaams bloed op de planken. Maar vandaag blijkt er ook bij de kinderrollen cast uit onze provincie te zitten. Afwisselend met zijn twee andere collega’s, zal de 12-jarige Mauro Degroote uit Deerlijk zelfs de hoofdrol van Charlie Bucket op zich nemen. Maar ook bij de Oompa-Loompa’s, de grappige mannetjes uit de fabriek van Willy Wonka, vinden we talent uit onze provincie terug. Eén van die rollen is immers weggelegd voor Nooni Merchiers (12), die eerder nog te zien was in The Voice Kids en door onze krant werd uitgekozen tot Kinderkrak 2022 van De Haan.

Mauro’s talent werd niet ontdekt via een televisieshow, maar wel via een traditioneel musicalkampje dat hij vorige paasvakantie volgde in de balletschool waar zijn zus veel uren doorbrengt. “Na dat musicalkampje zei de baas van de balletschool dat ik talent had, waarna hij mij inschreef voor deze audities. Uiteindelijk werd ik uitverkoren om één van de drie Charlies te worden. Dat betekent dat er veel moet worden geoefend, maar dat schrikt mij niet af. De regisseurs zijn zeer leuk om mee te werken. Tegen de première zal ik er dus zeker staan!” Het avontuur begon voor Mauro en de meer dan 300 andere kinderen in april van dit jaar. Uiteindelijk bleef Mauro als één van de 19 beste kandidaten over en wist hij eind oktober te overtuigen tijdens de opnames van de tv-show ‘Meet The Charlies’, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op Pickx+ van Proximus. De negentien kinderen werden de voorbije herfstvakantie elke dag verwacht in de gebouwen van producent Deep Bridge in Wilrijk, maar ook nadien worden ze geacht regelmatig op het appél te verschijnen. Voornamelijk op woensdagmiddag, vrijdag en zondag, wist Mauro ons te vertellen. Of hij ook het gelijknamige boek van Roald Dahl las? “Neen, dat niet. Maar ik heb wel de film gezien. Of toch de remake van jaren 2000, dus ik ken het verhaal wel.”

Door die film weet Mauro uiteraard ook dat er zogeheten Oompa-Loompa’s in de fabriek van Willy Wonka werken. “Dat zijn kleine, grappige mannetjes. Ze zijn heel speels, maar moeten wel hard werken in de fabriek”, laat Nooni Merchiers uit Vlissegem bij De Haan optekenen. Ook haar avontuur begon in april tijdens die liveshow. Samen met 15 andere jongens en meisjes werd ze uiteindelijk gekozen om de rol van zo’n Oompa-Loompa op zich te nemen. In tegenstelling tot haar personage, is Nooni zelf niet zo verzot op chocolade. “Ik snoep nochtans wel zeer graag, maar chocolade is inderdaad niet mijn ding.” Sinds een tijdje behoort ze ook tot het gerenommeerde Fabric Magic uit Roeselare en weet ze als geen ander wat musicals zoal inhouden. Zo weet ze onder meer dat ze niet het hele stuk in die rol te zien zal zijn. “De Oompa-Loompa’s komen vooral in het tweede deel aan bod, maar ik vermoed dat we tussendoor wel worden ingezet als ensemble.” Of het boek lezen tijdens de pauzes? “Ik ben niet echt een boekenlezer, maar de film heb ik uiteraard wel al gezien. Dat leek me alvast een goed begin om in mijn rol te komen.” (PADI & Tom)

‘Charlie & The Chocolate Factory’ loopt vanaf 10 december in Stadsschouwburg Antwerpen en is in de maand januari ook nog te zien in Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Meer info via https://www.deepbridge.be/