West-Vlaamse artiesten ook present tijdens opnames eindejaarsshow én Loftrompetten in Vayamundo in Oostende

Op vrijdagavond zagen we niet enkel West-Vlaamse artiesten backstage rondlopen en ook op het podium staan van MENT in Vayamundo in Oostende, maar ook liepen we nog andere West-Vlamingen tegen het lijf.

In opnameblok 1 van de eindejaarsshow op 31 december zal je ook Marc en dochter Kathleen Claerhout zien, dé creatieve mensen achter de Loftrompet. Beiden wonen in Ingelmunster en Kathleen runt ook de stijlvolle kunstgalerij Koetshuis in Brugge. Marc en Magali van MENT hebben al jaren een goede band met vader en dochter, die ieder jaar de Loftrompet ontwerpen. We liepen ook Peter Bruneel uit Nieuwpoort tegen het lijf, die de champagne uitschonk en waarover we vorige week nog schreven in de PADI SHOW. Samen met zijn echtgenote Heidi runt hij Dune Hotel in Nieuwpoort op een zucht van zee en strand. Verder liet onze fotograaf ook de West-Vlaamse artiesten Aurélie uit Ooigem, Herbert uit Kuurne, David Vandyck uit Zedelgem, Frank Valentino uit Oostkamp voor zijn lens poseren… (PADI – foto’s Daniël)