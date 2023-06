Wendy Van Wanten haakt af voor zomershows ‘Van Dyke & Friends’ in Het Witte Paard in Blankenberge

Dinsdag zag Wendy Van Wanten er nog gelukkig uit tijdens de opening van het maatjesfestijn in Oostende. Eén dag later kreeg de organisatie van ‘Van Dyke & Friends’ in Het Witte Paard in Blankenberge echter te horen dat ze niet deelneemt aan de komende zomershows wegens ziekte.

Voor Jan Van Dyke en zijn vrienden was dat wel even schrikken, want momenteel is men al bezig met de voorbereidingen voor deze zomershows, die van start gaan op 20 juli en pas op 9 september worden afgesloten. Op de affiche prijken ook nog Celien Hermans, Patrick Onzia, Goele De Raedt, Franky Boy en Vegas Showgirls.

We namen contact op met Wendy en haar roadmanager, maar onze oproep bleef onbeantwoord. We namen ook contact op met de directie van Het Witte Paard, die toegaf dat onze informatie klopt. Het Witte Paard zal weldra commuiceren over de ware toedracht én de opvolging. We wensen Wendy een spoedig herstel toe. Intussen vernamen we ook dat Wendy wordt vervangen door zangeres Sasha Rosen, echtgenote van Davy Gilles van De Romeo’s én die ook samen met haar man op het podium staat als het muzikale duo ‘Sasha & Davy’. (PADI)