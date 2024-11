Welkom op het fanbal van Chris Reilhof op zaterdagavond 9 november in Izegem

Weet je nog niet wat te doen op zaterdagavond 9 november? En heb je zin om naar een portie artiesten aan het werk te zien? Dan ben je welkom vanaf 18.30 uur op het fanbal van Chris Reilhof in zaal Valentino in de Meensesteenweg in Izegem.

Op de affiche staan Leah Bien, Danny Diëgo, Stefano, Nicky Martinez, Michael Angelo en Suzy Marrel. Ook Chris Reilhof zal vanzelfsprekend op het podium staan om diverse nummers te zingen. De show zelf start om 20 uur. Eén kaart in voorverkoop kost 15 euro, aan de deur 18 euro. (PADI)

Reservatie: 0498 10 71 34