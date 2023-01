Welkom bij Tutu Puoane en Pat Donnez in Middelkerke en Blankenberge

Wat hebben Billie Holiday of Nina Simone met elkaar gemeen? Het zijn heerlijke jazzvocalisten en de songs die Tutu Puoane in Anything Goes zingt, gaan stuk voor stuk door merg en been. Onvergetelijke vrouwen. Girlpower en sisterhood stonden hun op het lijf geschreven.

Anything Goes zijn hoogstpersoonlijke belijdenissen. Over leven en overleven. Van een man, radiomaker en auteur Pat Donnez, die als hij het even niet ziet zitten, graag zijn oor en zijn ziel te luisteren legt bij deze en vele andere jazzvrouwen. Overkomt het jou nooit dat je je op een onbewaakt moment afvraagt: is het dat maar, Is that all there is? Geloof het of niet, maar met zo’n Peggy of Billie in de buurt, overleef je die vraag.

Met: Tutu Puoane (vocals), Ewout Pierreux (keys), Pat Donnez, Carlo Nardozza (trompet), Tim Finoulst (gitaar) en Kris Vanderstraeten (tekeningen met teksten in map, te koop tijdens de concerten). (PADI)

Te gast op woensdag 8 maart in De Branding in Middelkerke en op zondag 19 maart in de Saveryszaal van het Casino in Blankenberge. Info of boekingen:griet@rumoer.be – www.rumoer.be