Wayne Matthews (29) brengt op vrijdag 20 januari de single ‘Let You Go’ uit én hij timmert langzaam verder aan zijn muzikale weg

Op vrijdag 20 januari brengt Wayne Matthews uit Ingelmunster zijn tweede ‘officiële’ single ‘Let You Go’ uit, terwijl hij in totaal toch al een negental singles uitbracht. Wayne begint echter maar te rekenen vanaf het moment dat hij samenwerkte met Pascal Oorts van The Tapelab uit Antwerpen. De 29-jarige leerkracht aan ’t Vier in Kortrijk wil zich in de toekomst nog méér focussen op de muziek. Hij timmert langzaam aan zijn muzikale weg. “Wie echter in stilte verder doet en zich laat omringen met de juiste mensen geraakt er vast en zeker wel”, knipoogt Wayne.

Wayne De Bock alias zanger Wayne Matthews is afkomstig uit Oostende. Hij woonde ook al in Roeselare en in Wervik. Sinds januari 2020 woont hij in Ingelmunster. Pas vier jaar geleden begon het muzikaal voor Wayne te kriebelen en dit na een relatiebreuk. Hij zat met een overvloed aan tijd en dus besloot hij pianoles te volgen in de muziekschool Casa da Musica in Oostende. In deze muziekschool begon Wayne ook te zingen en eigen muziek te schrijven. Vier jaar geleden trad hij voor de eerste keer op in café De Loge in Gent. Sindsdien is zijn liefde voor de muziek nog meer gegroeid. Hij schrijft meestal over de liefde en vooral over een liefdesbreuk. In oktober 2019 was Wayne te zien in het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent’. Hij kreeg vier keren een ‘ja’ op zijn nummer ‘Air’. Ook dat was een liedje over zijn op de klippen gelopen relatie. Daarna volgde de single ‘Wasted’. Dit nummer vertelt het verhaal van ‘Air’, maar vanuit het standpunt van het meisje. Ze legt hierin uit waarom ze de relatie beëindigde en dat ze het er ook heel moeilijk mee heeft…”

En zo bleef je verder maar singles uitbrengen.

Wayne: “Ik zet iedere keer langzaam een stapje erbij. In ’t begin was dat met ‘Belgiums Got Talent’. Nu ben ik meer op zoek naar goede producers, naar een goed team dat mij kan helpen. Na ‘Belgiums Got Talent’ bracht ik al zo’n negen singles uit, maar ik begon opnieuw te tellen vanaf het moment dat ik mijn producer Pascal Oorts uit Antwerpen leerde kennen. Vorige zomer bracht ik bij The Tapelab ‘Lonely’ uit en nu is het de song ‘Let You Go’. Pascal is de producer van Chachie Jame, Moneliese, Adil… Ik deed zelf zoekwerk naar een geschikte producer, liefst in West-Vlaanderen maar ik vond die hier niet. Ik kwam toevallig op zijn website terecht. Ik vond zijn mixen wel tof. Ik belde hem op, we sloegen een babbel en we maakten een eerste afspraak. Het klikt tussen ons, alhoewel we tegenpolen zijn. Pascal zet in op melodieën en beats, ik ben qua lyrisch heel sterk. Dat botst wel eens, maar het is een goede partnership om nummers mee uit te brengen.”

Blijft het je wens om op nationaal vlak door te breken?

Wayne: “België is een moeilijk land om muzikaal door te breken. We hebben gigantisch veel artiesten. In West-Vlaanderen is het moeilijk om kansen te krijgen. Waarom? Ik weet het niet. Antwerpen en Brussel zijn meer culturele steden met meer zalen, meer cafés of zalen die iets organiseren… In Brugge en Kortrijk vind je misschien ook zoiets terug, maar toch in een beperkte mate.”

Wayne mét een gitaar in de hand én tussen zijn diverse gitaren. © PADI

Ik kom je vaak tegen op sociale media. Dat is belangrijk voor de jongeren. Spreekt uw muziek vooral de jeugd aan?

Wayne: “Och, ik begin al een beetje ouder te worden. Ik moet mij ook focussen op een ouder doelpubliek. Ik weet niet of ik er een leeftijd wil opplakken. Mijn doelpubliek zijn mensen die zich kunnen vinden in muziekteksten. Ik focus mij dus vooral op mensen die op zoek zijn naar betekenisvolle teksten, die ze zoeken in de muziek. Dàt is mij doelgroep.”

Wat zijn je hoogtepunten uit die voorbije jaren?

Wayne: “Corona zorgde voor een domper. Ook bij mij bleef het dan muzikaal heel stil. Maar ik koester vooral die kleine momenten, zoals de openingsdansen die ik doe op huwelijksfeesten. Dat zijn fantastische momenten. In december zetten we iedere dag een liedje op TikTok. Dat is superplezant om creatief bezig te blijven. Die kleine momenten vind ik zo leuk.”

Hoe kwam die nieuwe single tot stand?

Wayne: “De nieuwe single ‘Let You Go‘’ ontstond uit m’n vorige single ‘Lonely’. De nieuwe single gaat over perfectionisme. Mijn producer zei over m’n vorige single ‘Lonely’ dat ik mij niet mocht focussen op de details, omdat de mensen daar toch niet bij stilstaan. Ik moest vooral maken dat de single goed is om ermee naar buiten te treden. Daarover schreef ik dan een nieuw liedje ‘Let You Go’ wat betekent iets los kunnen laten. Ik stuurde dat liedje door naar mijn producer, die die song wel tof vond.”

Komen er in de komende maanden nog liedjes uit?

Wayne: “We zijn nu al bezig met twee nieuwe liedjes. In maart verschijnt er een ballade. De demo is al af. De volgende demo is ook al klaar en die zal richting de zomer uitkomen en hopelijk nog ééntje in de winter. Ik dans en mijn dansleerkracht gaf mij de raad om eens een ballade op te nemen om te kunnen erop dansen. Ik liet hem mijn demo’s beluisteren. Hij haalde ééntje eruit dat hij tof vond. Hij ging direct met die song aan de slag. Ik besloot dan maar om voorrang te verlenen aan een ballade voor een volgend nummer. Mijn dansleraar kreeg dus een beetje voorsprong. Ik wil mij nu vooral focussen om nieuwe nummers uit te brengen en pas daarna denk ik aan meer optredens.”

Tijdens een vorig bezoek was je aan het studeren voor leerkracht. Ben je al geslaagd?

Wayne: “Jawel, ik werk al zes maanden als leerkracht in de secundaire freinetschool ’t Vier in Kortrijk. De videoclip van de nieuwe song werd opgenomen in ’t Vier in Kortrijk, samen met enkele leerlingen. Enkele jongeren zagen dat direct zitten en ze spelen dus mee in deze videoclip.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Wayne: “Ik hoop verder te groeien in de muziek. Ik hoop op grote podia te staan. Ik droom ook van een eigen zaalshow. Dat moet toch tof zijn. Dat de mensen enkel en alleen afkomen om naar je eigen muziek te luisteren. Zalig toch!”

Nog nooit gedacht aan een duet?

Wayne: “Het nummer net voor ‘Lonely’ was een duet, maar dat was een song die ik zelf had opgenomen. Ik denk aan mensen mee samen te werken, maar dat botst wel eens door de tijd omdat we andere agenda’s hebben. Maar dat staat zeker op m’n planning.”

Je zit nu al enkele jaren in de muzieksector. Gaat het rustig of heb je liever dat alles wat vlugger gaat?

Wayne: “Soms vind ik dat het wat vlugger mag gaan, maar ik wil ook geen ééndagsvlieg worden. Ik moet ervoor werken, de waardering is dan ook groter. Ik zie een evolutie, ik zie m’n carrière groeien, en dat is goed.”

Zouden je liedjes Eurosong halen?

Wayne: “We hebben daar ook al aan gedacht hoor. Dat zou mogelijk zijn. Nu oefenen we nog wat, maken we nieuwe liedjes om beter te worden en binnen een tweetal jaren, wie weet… je kan maar proberen hé.”

Besluit: je voelt je muzikaal goed?

Wayne: “Momenteel ja, ja, ja!” (PADI)

De nieuwe single ‘Let You Go’ is vanaf vrijdag 20 januari te downloaden via de grote streamingplatforms – www.wayne-matthews.com