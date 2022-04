Voor slechts 20 euro naar Metejoor, Flip Kowlier én De Kreuners op zondag 21 augustus op ‘Bredene Festivalt’

Voor de prijs moet je het zeker niet laten, want op zondag 21 augustus kan je met een early bird-ticket van slechts 20 euro (tot en met 11 mei) terecht op het optreden van de Ketnetband, Metejoor, Flip Kowlier, De Kreuners én Discobar Galaxie op ‘Bredene Festivalt’. Als dat geen batje is!

Tijdens de zomer van 2019 werd de eerste editie van ‘Bredene Festivalt’ gehouden, met een optreden van de Nederlandse artiest Gers Pardoel. En dan kwam corona en werd het stil, maar nu is Bredene er terug met een sterke tweedaagse, met een heel duidelijk signaal naar de buitenwereld toe. Geen dure tickets voor ‘Bredene Festivalt’, want vanaf vandaag én dit één maand lang kan je ‘early bird-tickets’ aan een goedkope prijs aankopen voor het festival van zaterdag 20 en zondag 21 augustus. Na een lange festivalloze periode snakken inderdaad heel wat muziekliefhebbers en fuifnummers om eens stevig uit de bol te gaan. “‘Bredene Festivalt’ brengt zowel internationale als nationale toppers naar ons Paelsteenveld aan het MEC Staf Versluys”, zegt schepen van toerisme Alain Lynneel. “Op zaterdag staat niemand minder dan het Amerikaanse Kool & The Gang op het podium in Bredene. De legendarische disco- en funksensatie speelt er een exclusieve show. Als je de muziekgroep van wereldhits, zoals ‘Celebration’ en ‘Get down on it’ deze zomer aan het werk wil zien in België kan dat enkel en alleen in Bredene, een heuse stunt.”

Burgemeester Steve Vandenberghe, de schepenen Erwin Feys en Alain Lynneel zijn trots dat ze niet enkel De Kreuners of Metejoor, maar ook heel wat ander muzikaal talent kunnen verwelkomen op ‘Bredene Festivalt’. © PADI/Daniël

Maar er zijn ook een pak Belgische hitparadepaardjes vertegenwoordigd op Bredene Festivalt. De Kreuners, Flip Kowlier en Metejoor zullen op zondag ’t Paelsteenveld plat spelen. Deze drie kleppers samen tellen maar liefst 200 weken aan Ultratop-50 verschijningen. Als je ze even allemaal samen opsomt, kom je echt wel tot een stevige lijst aan populaire hits, denk maar aan: ‘Ik wil je’, ‘Zo jong’, ‘Layla’, ‘Zij heeft stijl’, ‘Verliefd op Chris Lomme’, ‘Mo ba nin’, ‘Zwembad’, ‘Mama (No wo homme hon?), ‘Blij om jou te zien’ … Op zaterdag zorgen ook de tributebands Mercury Rising (B/F), Bowie Live (UK) en Disco Fever (D) voor een sfeervolle aanloop naar Kool & The Gang. Het Merdan Teplak Orkestar sluit de eerste festivaldag af.

Met ‘Bredene Festivalt’ wil Bredene zich op zondag onderscheiden van de andere festivals door heel veel belang te hechten aan gezinsbeleving. Zondag is gezinsdag, want dan is er naast de festivalweide en -tent megaveel kinderanimatie. Kinderen tot 14 jaar mogen tijdens de twee festivaldagen gratis binnen. “Starten op zondag doen we met de Ketnetband, daarna komen Metejoor, Flip Kowlier en De Kreuners. Metejoor staat nog maar aan het begin van zijn zangcarrière, maar is niet meer weg te denken uit de Vlaamse hitlijsten. Met Flip Kowlier staat West-Vlaamse topklasse op het podium en De Kreuners voorstellen hoeft eigenlijk niet meer. De Vlaamse rockband staat garant voor een pak klassiekers en ambiance. ‘Bredene Festivalt’ wordt op zondag afgesloten met Discobar Galaxie”, geeft schepen Alain Lynneel nog mee, die nog eraan toevoegt dat rolstoelgebruikers op een verhoogd podium zullen staan en de optredens heel goed zullen zien. (PADI)