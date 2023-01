Voor B.Jorn uit Lendelede begon het allemaal in de karaoke in Ingelmunster en nu zingt hij ‘Alles Overdoen’

Zanger B.Jorn uit Lendelede ontwikkelde zijn zangmicrobe in Ingelmunster en dan vooral in de karaokebar langs de Bruggestraat. In de voorbije jaren bracht B.Jorn al diverse singles uit. Zopas kwam ‘Alles Overdoen’ uit.

De vleugels van Sint-Valentijn gaan fladderen als nooit tevoren. ‘Alles Overdoen’ is immers hét liefdesliedje van 2023. Neem de hand van je partner vast en laat je meenemen door B.Jorn in zijn nieuwe song. Als je elkaar diep in de ogen kijkt en zonder woorden de duidelijke taal spreekt dat alles loopt zoals het hoort, dat ieder puzzelstukje past, dat de moeilijke tijden jullie sterker hebben gemaakt…. Dan hoor je en beaam je, de boodschap in ‘Alles Overdoen’. Je hoort B.Jorn, zoals je hem nog nooit hoorde, warm, intens in een krachtige ballade. De single laat zicht binnenkort ook vertalen in een verhaal op het scherm. Momenteel wordt de clip afgewerkt, het romantische Brugge was het decor van de opnames.

De zangmicrobe ontwikkelde zich in B.Jorn z’n bloed in de karaoke in Ingelmunster. Op podium van The Mixx ,een druk bezochte karaokebar, zette B.Jorn méér dan 20 jaar geleden de stap zet om zijn talent te meten in het kampioenschap van Vlaanderen. De lovende reacties van het publiek, de steun van zijn echtgenote én de liefde voor de microfoon zetten er hem toe aan om een repertoire uit te bouwen. Hij proefde van de Vlaamse podia met muziek van de artiesten die hij bewonderd. Helmut Lotti behoort o.a. tot zijn zangrepertoire. Zijn talent, zijn verlangen naar het podium en de wil om een vaste waarde te worden op Vlaamse podia, deden B.Jorn deelnemen in 2018 aan ‘Stanley Hazes zoekt The Voice’ en ‘Ment zoekt talent’ in 2019. Zijn durf en doorzettingsvermogen leverden hem de ‘Gouden Microfoon’ op in De Lork in Haacht. ‘Alles Overdoen’ is ook de titel van het album dat B.JORN, eind 2022, voorstelde aan het publiek. Het is een logische stap in zijn succesverhaal dat hij samen onder de vleugels van Steve Tielens wil verder schrijven. (PADI)

De single is te downloaden op de grote streamingsplatforms.