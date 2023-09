Vlaamse artiesten waren present op opening Ellipsis-Mode in Menen

Bij de opening van hun nieuwe Ellipsis-Mode winkel in Menen werden Roan Schelstraete en zijn vrouw Joany Faes verrast door talrijke artiesten die hen kwamen gelukwensen.

DJ Roan en Joany steunen al vele jaren de artiesten bij hun optredens. Nu werden de rollen omgekeerd en kwamen de artiesten zelf af. Fabrizio Zeva was present maar kon niet lang blijven. B.Jorn, Stefano, Axel Lane en Nils Lander waren aanwezig. Michael Lanzo, Gio Vano en Guy Neve lieten zich verontschuldigen. De winkel wordt uitgebaat door Joany Faes en is gelegen in de Esplanadestraat 12 in Menen. (PADI/Daniël)

Roan en Joany © Daniël

Joany Faes in haar zaak. © PADI/Daniël