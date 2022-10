‘Vergeet Barbara’ wordt een topproductie, met ook Free Souffriau in de hoofdcast, maar ook mét de West-Vlaamse Charline Catrysse

Eerder werd al bekend gemaakt dat Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans de hoofdrollen voor hun rekening zullen nemen. Vandaag werd onthuld wie de andere castleden zijn, en dat zijn alweer indrukwekkende namen: ook Peter Van de Velde, Free Souffriau, Goele De Raedt, Charline Catrysse, Michiel De Meyer, Tom Audenaert en Hilde Van Wesepoel zullen te zien zijn in ‘Vergeet Barbara’. Zowel de reeds gekende als de nieuwe cast heeft er enorm veel zin in. En Will Tura zag dat het goed was: “Wat een topcast! Ik vind het echt fantastisch dat zij dit eerbetoon aan mijn muziek gaan brengen.”

In ‘Vergeet Barbara’ gaan we terug naar de hete zomer van 1976, het jaar dat Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk wint. Gert Verhulst is de cafébaas Willy. James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans zijn respectievelijk de zonen Achiel, Arthur en Albert. Willy staat samen met zijn oudste zoon Achiel achter de toog van café ‘De Sportvriend’, een volkscafé in de jaren ’70. De tweede zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. De jongste zoon Albert is de oogappel van Willy, die hoopt dat hij dit jaar de kermiskoers wint. Op een dag verschijnt er in het dorp een mysterieuze dame, Barbara, die een groot geheim meedraagt. Het leven van de vier mannen wordt volledig op stelten gezet… en het verhaal eindigt met een erg verrassende ontknoping…

Charline Catrysse en Michiel De Meyer. © PADI/OBI

De muziek is van Will Tura & Steve Willaert, Tijl Dauwe neemt de regie voor zijn rekening. Al meer dan 45.000 mensen hebben zich verzekerd van een zitje. Door de grote vraag zijn er al heel wat extra shows ingepland, vanaf 1 juni 2023. Wat Will Tura erover denkt: “Het zal ‘stif goe’ zijn”, glimlacht hij. Charline is dan weer heel gelukkig dat ze in haar West-Vlaams dialect mag praten. “Ik groeide op in Nieuwpoort, mijn familie woont daar nog en in de ruime omgeving. Ik keer altijd graag naar daar terug”, zegt Charline die in Zandbergen (Geraardsbergen) woont. (PADI)

