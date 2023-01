Veel volk op nieuwjaarsreceptie van zanger Michael Lanzo in Den Toerist in Meulebeke

Michael Lanzo had al zijn fans uitgenodigd naar een nieuwjaarsreceptie in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

De zaal zat dan ook helemaal vol. Na een lekker glaasje cava of fruitsap kon de show beginnen. Michaël kwam uiteraard als eerste op het podium. Tussenin werd iedereen verwend met talrijke warme hapjes. Jenny J., Sven De Gendt, Gio Vano, Lisa Leman en als laatste Angelo Martinez kwamen het feest nog een extra duwtje geven met hun optredens. Het werd een heel geslaagde namiddag. (PADI – foto’s Daniël)