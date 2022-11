VDM Produkties lanceert nieuw trio ‘Tri Voci’, met twee sterke West-Vlaamse stemmen

Chris Van Hoof van VDM Produkties had tijdens de uitreiking van de ‘Loftrompetten’ van MENT TV en Vlapo bij Vayamundo in Oostende groot nieuws. Inderdaad, daar stonden voor de eerste keer drie sterke stemmen op het podium, die weldra worden gelanceerd als het trio ‘Tri Voci’.

Dit trio bestaat uit twee West-Vlamingen, namelijk Michael Lanzo uit Kachtem die het muziekcafé Den Toerist in Meulebeke open houdt en Jan Wuytens uit Kruiseke (Wervik), de zaakvoerder van Landhuis De Kleine Prins. De derde persoon is zanger Sven De Gendt uit Sint-Niklaas, maar afkomstig uit Zwijndrecht. Sven maakte recent tijdens ‘The Voice’ nog indruk met het nummer ‘Fall On Me’ van Andrea Bocelli. Het nieuwe trio heet ‘Tri Voci’ en hun eerste single noemt ‘Your Love’. Muzikaal zal je ze wellicht pas de eerste keer zien optreden tijdens de MENT TV-eindejaarsavondshow op natuurlijk MENT TV. (PADI)

Info: www.vdmprodukties.be