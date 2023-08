‘Van Dyke & Friends’ brengt 22 shows in Het Witte Paard in Blankenberge: “’Luider praten aub!, we verstaan jullie niet!”

Laten we beginnen met het vermelden van een leeftijd: 73 jaar! Inderdaad, Jan Van Dyke is 73 jaar! Hij maakte al zoveel mee in z’n carrière dat hij niets meer moet bewijzen. Jan kan zonder problemen – samen met zijn echtgenoot Krong Phrasawang waarmee hij op zaterdag 29 oktober 2016 in het Districtshuis in Wilrijk trouwde – gewoon niets meer doen én rentenieren. Maar zo zit Jan niet in elkaar. Optreden dàt is zijn leven. In mei jl. startte hij zelfs nog zijn eigen ‘Jan Van Dyke Producties’. Jan kan dus niet stil zitten en zolang zijn gezondheid het toelaat zal hij actief blijven én optreden. In 1970 – 53 jaar geleden! – stond Jan Van Dyke al op hét podium van Het Witte Paard in Blankenberge. Vorige vrijdagnamiddag stelde hij op hetzelfde podium zijn eigen show ‘Van Dyke & Friends’ voor. En wàt voor een show!

Jan was niet alleen afgezakt naar HWP in Blankenberge. Hij bracht ook Goele De Raedt, Celien Hermans, Patrick Onzia, Franky Boy, Vegas Showballet én Wendy Van Wanten mee. Of toch niet! De show begon met een video en daarin was Wendy nog te zien, maar plots gooide Jan confetti of was het iets anders in de lucht en op dezelfde plaats zat haar ‘vervangster’ Sasha Rosen, echtgenote van Davy Gilles van De Romeo’s. Goed gevonden en daarmee moest men niet de volledige opname herdoen, want die was twee weken voor Wendy adieu zei opgenomen.

Ook Tommeke is back! © PADI/Jens

Na het lied ‘Van Dyke & Friends’ volgde er een kort welkom, gevolgd door terug een lied ‘Terug Naar De Zee’, met wat moppen als toetje. De sketch ‘Vriendendienst’ vonden we leuk en het lied ‘Dit Is Mijn Lijf’ van Goele vloeide er perfect in over. Wie ook niet mocht ontbreken was Tommeke. Inderdaad, Tommeke is back! Celien Hermans zong ‘Proud Mary’, haar nieuwe eigen single ‘Tussen Jou En Mij’, waarna ze afsloot met ‘Lekker Blijven Hangen’, dé Zomerhit 2022 die ze van haar moeder Margriet ‘pikte’.

Jan Van Dyke en Sasha Rosen. © PADI/Jens

Patrick Onzia had zich verkleed als clown en zong dan ook ‘De clown’. Even later konden we goed lachen met de sketch over het ziekenhuisbed. En dan… plots riep er iemand vanuit de zaal dat men vooraan niet luid genoeg sprak. “Luider praten aub, we verstaan jullie niet. Ik betaal 36 euro voor deze plaats en ik versta jullie niet”, riep er een man achteraan uit de zaal. Het publiek keek raar op. Jan reageerde en zei: “Awel, je moest dan maar een VIP-ticket hebben gekocht, dan zat je vooraan.” Algemeen gelach, waarna die man nogmaals herhaalde dat hun stemmen luider moesten weerklinken. Uiteindelijk deden Jan, Patrick en Goele wat er van hen werd gevraagd. “Is het nu luid genoeg?”, vroeg Jan aan die man, die dan al terug vertrokken was, want die boze man was niemand minder dan…Franky Boy, één van de castleden. Kortom, het hoorde bij de sketch. Voor de pauze volgde er dannog een ‘medley 1945’.

Na de pauze speelden Jan en Patrick een ludieke sketch rond de ‘wc’. Ook ‘Tien-om-te-Zien’ mocht niet ontbreken’, waarna Jan tegen het publiek zei: “Ik ben blij dat jullie zijn gebleven.” Sasha wilde ook iets zeggen en Jan reageerde: “Je moet toch ook niet vervangen worden?”. Sasha zong ‘Een Zomeravond’. Terwijl zij zong, verscheen haar man Davy op het videoscherm en ook hij zong mee. Goed gevonden! Sasha bracht ook nog ‘Een Minuut Zonder Jou’, waarna ze samen met Jan ‘Duo’s’ zong. De sketch over ‘Zon & Regen’ was prachtig. Er volgde ook een eerbetoon met liedjes van Nicole & Hugo. Na een sketch/song ‘Copacabana’ met iedereen op het podium, inclusief sterk showballet en Patrick die zong ‘I Am A Singer’ bracht Jan zijn ‘Mexico Act’. Daarna volgde de finale met prachtige songs, de voorstelling van de groep en tot slot het lied ‘Merci Beaucoup’.

Patrick Onzia, Sasha Rosen, Jan Van Dyke, Goele De Raedt, Celien Hermans en Franky Boy alias ‘Van Dyke & Friends’. © PADI/Jens

‘Van Dyke & Friends’ zijn op dreef. Deze show is gevarieerd én ook sterk qua visuals, geluid, belichting, showballet, enz. Kortom, een show die je zeker – niet enkel bij slecht weer – eens gezien moet hebben. Deze show is immers vernieuwend en beperkt zich niet tot de typetjes die we al kenden van Jan. Wij genoten er alvast van. Onze punten: 9/10!!! Proficiat, doe zo verder! (PADI)

Alle data’s en info vind je terug op www.-witte-paard.be – 070 25 02 00