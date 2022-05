Twee van de twaalf finalisten van Mister Gay Belgium komen uit Roeselare én Oedelem

De 18-jarige Ben Vanhuyse uit Roeselare en de 34-jarige Jonas Defruyt uit Oedelem zijn twee van de twaalf finalisten voor de nieuwe verkiezing van Mister Gay Belgium, die op dinsdagavond werd voorgesteld in de Antwerpse zaal AthenA in aanwezigheid van Minister van Onderwijs Ben Weyts.

Aan de oproep om de 22-jarige leerkracht lager onderwijs Joren Houtevets op te volgen als Mister Gay Belgium 2022 gaven meer dan 109 mannen een positief gevolg. De Mister Gay-organisatie gaat voor het negende jaar op rij op zoek naar een man met uitstraling, een sterke persoonlijkheid en bovenal een ambassadeur, rolmodel die gebeten is door de LGBTQI-thematiek. De kandidaten zullen zich gedurende zeven maanden lang actief inzetten voor en binnen de LGTQI-gemeenschap, met als afsluiter een finale-gala dat plaatsvindt op zaterdag 12 november 2022 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. (PADI)

www.mrgaybelgium.be