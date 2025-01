Tim Saey speelt mee in ‘Kinky Boots’ in Antwerpen: “Ik speel in het West-Vlaams, leuk toch!”

Van 17 tot 26 januari 2025 wordt de Arenberg in Antwerpen het decor voor een sprankelende live-beleving van deze iconische Broadwayhit. De Vlaamse versie van Kinky Boots is geproduceerd door InTeam Producties, die met trots een dynamische productie neerzet met muziek van de legendarische Cyndi Lauper. De musical vertelt het ontroerende en inspirerende verhaal van Charlie en dragqueen Lola, die samen een schoenenfabriek nieuw leven inblazen. Het resultaat is een explosie van muziek, dans en positiviteit, ondersteund door een sterk ensemble van getalenteerde performers.

Eén van de West-Vlaamse spelers is Tim Saey, afkomstig uit Beernem, die nu in Gentbrugge woont. Tim (33) stond in de voorbije jaren al in diverse nationale producties en ook 2025 begint voor hem mooi met ‘Kinky Boots’.

Je bent ook in 2025 heel actief?

Tim: “Zeker en vast! Ik begin mooi met ‘Kinky Boots’, waar ik een heel leuke rol speel in het West-Vlaams.”

Ah, in het West-Vlaams?

Tim: “Zeker, voor de oplettende kijker (lacht).”

Welke rol speel je?

Tim: “Ik speel Don. Dat is de fabrieksarbeider die nogal tegen alles is dat vernieuwend is en anders is dan zijn heteroseksuele mannelijkheid. Hij heeft het moeilijk met Lola, de dragqueen, die ineens in de picture komt en de fabriek omtovert. Alle fabrieksarbeiders zijn daarover wel enthousiast, maar Don houdt er niet van en hij heeft het daar heel moeilijk mee.”

Twee West-Vlamingen in actie tijdens de open repetitie: Joppe Dekoker en Tim Saey. © PADI/Patje

Is het een moeilijke rol?

Tim: “Het is vooral een heel leuke rol. Hij is niet perse de bad guy van het stuk, maar wel de antagonist van Lola. Maar ook hij komt… Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, ik mag het einde niet verklappen. Kortom, komen kijken is de boodschap.!”

Wat staat er in 2025 nog op jouw programma?

Tim: “Na ‘Kinky Boots’ ga ik terug naar ‘14-18’ voor de laatste run in het Studio 100 Pop-Up Theater. In de zomer en in het najaar heb ik nog iets heel leuks, maar daar mag ik nog niets over kwijt. Sorry, maar wees gerust, 2025 wordt voor mezelf terug een druk jaar.” (PADI)

