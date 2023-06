Tien jaar geleden bracht Herbert Verhaeghe uit Kuurne zijn album ‘BijZoNder’ uit aan de zijde van de Nederlandse BZN-frontman Jan Keizer

Op dinsdagavond 11 juni 2013 verwelkomde Radio 2-, MENT TV-presentator én ook zanger Herbert Verhaeghe de Nederlandse artiest Jan Keizer, frontman van BZN, in Salons Van Wonterghem in Kuurne. Daar stelde Herbert zijn nieuw album ‘BijZoNder’ voor, met daarop twaalf nummers van de Volendamse groep BZN. We zijn nu bijna tien jaar later. Hoe blikt Herbert daarop terug?

Hoe kwam die samenwerking tot stand tussen een Vlaamse zanger en een Nederlandse superster? “Het was Jan Keizer, de frontman van BZN, zélf die mij via m’n website contacteerde. Hij had een YouTube-filmpje gezien met een lied van hem, waar ik een Nederlandstalige versie had van gemaakt. Het ging over ‘Vroeg Of Laat’, wat door BZN destijds werd uitgebracht als ‘Dance In The Moonlight’. Jan Keizer was vol lof, en aangenaam verrast dat er een volledig album zou verschijnen met bewerkingen van BZN-nummers. Ik stuurde vol spanning de vraag of hij naar de albumvoorstelling wou komen. Toen hij ‘jazeker’ antwoordde, had ik nog meer stress. Hoeveel zou me dat kosten? Welk hotel zou ik boeken? Maar dat was allemaal overbodig. Jan Keizer kwam gratis van Volendam naar Kuurne, en trok na de voorstelling weer naar huis. Tot op vandaag vind ik dat héél straf. Wie doet het hem na?”

Vertel eens hoe je die voorstelling beleefde?

Herbert: “De albumvoorstelling was er echt één in stijl. Hoe kan het ook anders in Huis Van Wonterghem in Kuurne? Er was veel pers. Ik weet nog dat Gene Thomas er een reportage kwam draaien voor Anne-TV. Onze jongste dochter Anne mocht de microfoon met haar naam erop eens vasthebben van Gene. Haha! Ze was toen nog zo klein. Jan Keizer genoot zichtbaar, en heel bescheiden van achter de mengtafel. Wat ook bijzonder was die avond: mijn eerste samenwerking met Ricardo Oliveira Ferreira. Hij danste tijdens de ‘Tango D’Amor’. Tot op vandaag werken wij nog altijd samen, en ik treed ook elke maand op in z’n dansschool Dançar in Roeselare.”

Herbert en Jan Keizer © PADI

Hoe evolueerde je carrière in de voorbije tien jaar?

Herbert: ““BijZoNder” was 10 jaar geleden m’n tweede album. Sinds kort is m’n 8ste studioalbum uit ‘Verbaasd’. Al die tijd ben ik met plezier blijven optreden en muziek maken. Het blijft een zalige hobby, naast m’n werk bij Radio 2 (al 23 jaar) en Ment-TV (al 13 jaar). Ik vind dat m’n producer Peter Keereman, en ik een mooi parcours hebben afgelegd. En dat hoor je aan de liedjes. ‘Onwaarschijnlijk Mooi’, het laatste nummer van m’n nieuwe plaat, is het mooiste lied dat we tot nu toe hebben geschreven.”

Herbert tijdens de voorstelling van zijn album. © PADI

Hoe blik je NU terug op die voorstelling met Jan Keizer? We zijn nu al tien jaar later.

Herbert: “Het was heel straf dat we die man in ons midden hadden. Jan Keizer heeft de wereld gezien dankzij z’n muziek: alleen maar respect. Het feit dat we de kaart trokken van BZN was tegen de stroom in. Ik had daarvoor een mooi popalbum gemaakt bij Patrick Hamilton (Mijn Verlangen) met veel grote namen (Udo, Bart Herman, Vincent Pierins…). Gevolg: véél airplay, maar geen optredens. Door het BZN-album te maken, gebeurde het omgekeerde: géén airplay meer bij de nationale radio, maar in plaats daarvan véél optredens. Het was een goeie les: luisteren naar wat het publiek van je wil. Als ik naar de foto’s kijk van die albumvoorstelling met Jan Keizer, dan is het met véél dankbaarheid. De CD is ondertussen uitverkocht. Je kan er alleen nog online naar luisteren, en tijdens de optredens. Ik blijf die nummers van BZN zingen.”

George Baker, samen met Herbert Verhaeghe. © PADI

Jij hebt iets met Nederlandse iconen, want recent was je ook bij George Baker hé!

Herbert: “Dat klopt! Hij kreeg het allereerste exemplaar van m’n nieuwste album “Verbaasd”. Het eerste nummer op die CD is ‘Santa Lucia By Night’. Het lied is bijna 40 jaar oud, maar blijft bekend in de oren klinken. Ik heb het niet vertaald, maar er een totaal nieuw verhaal aan gegeven. Namelijk: het verhaal van George Baker zélf. Over hoe een lied dat hij destijds op de Caraïben schreef, tot op vandaag een hit is bij jong en oud. George Baker gaf meteen groen licht toen hij het resultaat hoorde, en is er heel blij mee. Het wordt mijn zomersingle!” (PADI)

Agenda en info: www.herbertverhaeghe.be